The Game Awards 2020: The Last of Us Part II se coronó como el mejor juego del año

El título desarrollado por Naughty Dog se impuso en las categorías Juego del Año, Mejor Direccción, Mejor Narrativa, Mejor logro en accesibilidad, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación (Laura Bailey como Abby) y Mejor Juego de Aventura/Acción.

Por otro lado, Among Us, uno de los grandes títulos del año, se impuso en dos categorías: Mejor Juego para Celularesy Mejor Multijugador.

The Last of Us Part II at The Game Awards 2020

Gentileza: The Game Awards