Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial del viernes 2 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 2 de enero.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial hoy, viernes 2
Nacional
- 1: 3791
- 2: 2093
- 3: 9659
- 4: 5227
- 5: 4514
- 6: 6520
- 7: 8291
- 8: 0764
- 9: 4011
- 10: 5741
- 11: 4406
- 12: 3169
- 13: 7263
- 14: 6395
- 15: 3959
- 16: 5514
- 17: 1873
- 18: 2112
- 19: 7068
- 20: 6888
Letras de la Nacional: UCMS
Provincial
- 1: 1971
- 2: 6103
- 3: 5222
- 4: 9102
- 5: 1303
- 6: 4787
- 7: 1996
- 8: 2811
- 9: 7561
- 10: 7335
- 11: 4317
- 12: 7400
- 13: 4914
- 14: 8306
- 15: 7480
- 16: 7142
- 17: 7128
- 18: 4881
- 19: 0835
- 20: 9802
