Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de enero

El dólar enfrentará desde este viernes un nuevo escenario. Con el cambio de año, debuta el esquema de bandas cambiarias indexadas a la inflación, anunciado hace ya algunas semanas por el Banco Central. La expectativa en el mercado estará puesta en la reacción de las distintas cotizaciones y en si el BCRA efectivamente comienza a comprar reservas, tal como prometió.
Actualizan el impuesto a los combustibles: cómo impactará en los precios en surtidor de la nafta y el gasoil
El Gobierno oficializó la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio a partir de enero. La decisión quedó plasmada en el decreto 929/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa modifica el esquema establecido previamente por el decreto 617/2025 y fija nuevos montos específicos para los gravámenes que se trasladan a los precios finales en todo el país. Según se detalla en el texto, la actualización comenzará a regir para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, inclusive.
