En Vivo
2 de enero 2026 - 10:47

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de enero

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar enfrentará desde este viernes un nuevo escenario. Con el cambio de año, debuta el esquema de bandas cambiarias indexadas a la inflación, anunciado hace ya algunas semanas por el Banco Central. La expectativa en el mercado estará puesta en la reacción de las distintas cotizaciones y en si el BCRA efectivamente comienza a comprar reservas, tal como prometió.

El tipo de cambio minorista cerró 2025 con una leve suba, a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). Sin embargo, el resto de las cotizaciones operaron en baja en la última rueda hábil del año.

La city también evaluará la performance de los activos argentinos, luego de que el S&P Merval viviera un año marcado por la volatilidad al ritmo del calendario electoral, al igual que los ADRs y los bonos.

Live Blog Post

Actualizan el impuesto a los combustibles: cómo impactará en los precios en surtidor de la nafta y el gasoil

Nafta Diesel Ypf Combustible Aumento

El Gobierno oficializó la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio a partir de enero. La decisión quedó plasmada en el decreto 929/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el esquema establecido previamente por el decreto 617/2025 y fija nuevos montos específicos para los gravámenes que se trasladan a los precios finales en todo el país. Según se detalla en el texto, la actualización comenzará a regir para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, inclusive.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Entró en vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias: cómo se actualizará

Se puso en marcha el nuevo esquema del Banco Central (BCRA) que combina ajuste por inflación pasada y un programa gradual de acumulación de reservas, luego de que entrara en vigencia la nueva actualización de las bandas de flotación del dólar.

El cambio, que modifica el sistema que regía desde abril de 2025, redefine los valores entre los cuales el tipo de cambio podrá moverse sin intervención oficial. En ese sentido, el presidente del organismo, Santiago Bausili, lo había definido como "un aporte para la reducción de la incertidumbre".

Lee la nota completa

Live Blog Post

Debutan las nuevas bandas cambiarias y hay expectativa en la city sobre la reacción del dólar

Con el arranque de 2026, también comienza el nuevo esquema de bandas para el dólar oficial, que ahora ajustará su techo y su piso de flotación mediante el último dato de inflación. Se trata de una modificación con la que el gobierno aspira a acumular reservas, uno de los reclamos más importantes del mercado, y que se da en un contexto de un renovado aumento de la demanda de la divisa.

De esta manera, el dólar oficial mayorista abre el 2026 con una cotización de $1.457, lo que implica una suba del 41,2% durante el año pasado. De manera similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación abre a $1.480, un incremento durante 2025 de 40,6%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El Banco Nación inicia 2026 con la máxima calificación de FIX y perspectiva estable

Banco Nación
La entidad de capitales públicos recibirá una inyección de Wall Street

La entidad de capitales públicos recibirá una inyección de Wall Street

El Banco Nación abrió 2026 con la confirmación de la calificación “AAA (arg)” por parte de FIX SCR, la máxima nota de la escala nacional, junto con una perspectiva estable que refleja la solidez de la entidad y su posición central dentro del sistema financiero argentino.

Además, la calificadora mantuvo la nota “A1+(arg)” para el corto plazo, lo que —según indicó a Noticias Argentinas— implica una “muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país”.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Wall Street arranca el 2026 al alza y las bolsas europeas tocan un nuevo récord

Una nueva ola de optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA) impulsa a las principales bolsas del mundo a un sólido comienzo en 2026. En este sentido, los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este viernes. En paralelo, las bolsas líderes en Gran Bretaña y la Unión Europea alcanzan nuevos récords históricos.

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Qué cambios se vienen para el dólar, las tasas y la inflación con el debut de las nuevas bandas en enero

Por Juan Marcos Pollio

A partir de este viernes 2 de enero comenzará a regir el nuevo esquema de bandas ajustado por inflación. Mediante su implementación, el equipo económico a cargo de Luis Caputo busca ampliar el límite superior del esquema cambiario para que la acumulación de divisas, una demanda largamente postergada por el Gobierno, no ubique al tipo de cambio contra el techo de la banda, obligándolo a desprenderse de esos mismos dólares.

Para el economista de ACM, Francisco Ritorto, el nuevo esquema que debuta en 2026 "apunta más a bajar la probabilidad de tensiones que a generar un movimiento brusco del dólar". Consultado por Ámbito, afirmó que "la idea es darle algo más de previsibilidad al régimen cambiario, con una banda mejor calibrada y compras de divisas que estén alineadas con la demanda de pesos, para evitar reacciones defensivas ante cualquier ruido".

Lee la nota completa
Live Blog Post

Reservas: ya es récord histórico el nivel de atesoramiento de dólares

Por Jorge Herrera

dolar colchon.jpg

Si bien aún resta computar lo ocurrido en el último mes de 2025, con los últimos datos del Banco Central (BCRA) a noviembre pasado no hay duda de que el nivel de atesoramiento de dólares billetes ya es récord histórico al superar los u$s30.000 millones. En noviembre la denominada Compra neta de billetes sin fines específicos sumó u$s1.119 millones, el nivel más bajo desde marzo pasado, y estuvo compuesta por u$s871 millones de compras netas de billetes sin fines específicos más u$s248 millones de transferencias de divisas sin fines específicos. Vale recordar que el BCRA re denominó a la llamada Formación neta de activos externos del sector privado no financiero (empresas no financieras, individuos y familias) o FAE, que en la jerga del mercado califican como fuga de capitales o atesoramiento, ahora como compras netas de billetes sin fines específicos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Posible presión al dólar: se liberaron u$s20.000 millones del blanqueo y desaparece restricción cambiaria a empresas

Al reciente anuncio de las modificaciones sobre el sistema de bandas cambiarias que realizó el Gobierno de cara a 2026, se le debe sumar un par de instancias no menores por su impacto en el corto plazo sobre el tipo de cambio: a partir de este jueves 1° de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024, mientras que en el correr del año se abrirá una ventana a las empresas para poder girar utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.

En total, unos u$s20.600 millones se encontraban depositados en Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y en Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). En tanto, los bienes declarados en el exterior alcanzaron los u$s23.300 millones, cuando se incluyen inmuebles y activos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 con superávit y fuertes límites al gasto y al empleo público

El Gobierno nacional promulgó este viernes en el Boletín Oficial la ley 27.798, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, con un eje central puesto en el equilibrio fiscal y el superávit financiero.

La norma, sancionada el 26 de diciembre pasado, establece que el presupuesto deberá cerrar el año con un resultado financiero equilibrado o superavitario, y proyecta un superávit de $2,73 billones para el Sector Público Nacional. El total de gastos corrientes y de capital asciende a $148,06 billones, mientras que los recursos previstos alcanzan los $148,29 billones.

Lee la nota completa

