Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de enero

Actualizan el impuesto a los combustibles: cómo impactará en los precios en surtidor de la nafta y el gasoil

Nafta Diesel Ypf Combustible Aumento Mariano Fuchila

El Gobierno oficializó la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio a partir de enero. La decisión quedó plasmada en el decreto 929/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el esquema establecido previamente por el decreto 617/2025 y fija nuevos montos específicos para los gravámenes que se trasladan a los precios finales en todo el país. Según se detalla en el texto, la actualización comenzará a regir para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, inclusive.

