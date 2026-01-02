El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 2 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El billete paralelo cayó $10, luego de alcanzar el lunes un máximo en más de dos meses, tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 2 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.455.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 2 de enero
El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 2 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.523,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 2 de enero
El dólar MEP opera a $1.483,38 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 2 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 2 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.529, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 2 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.244,82, según Binance.
