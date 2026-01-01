Recaudación tributaria: estiman que el Gobierno logró compensar en 2025 la pérdida de recursos por el Impuesto PAIS Por Carlos Lamiral + Seguir en









El equipo económico ya tiene en sus manos los números finales del año sobre recaudación, que se darán a conocer el viernes. Se prevé que el acumulado del año dé positivo.

Aunque en los ultimos meses la recudación dio números negativos, el acumulado anual fue favorable. Mariano Fuchila

Aunque la recaudación tributaria de diciembre habría resultado nuevamente floja en términos reales, con un comportamiento dispar de dos de los principales impuestos, en el acumulado del 2025 el Gobierno habría conseguido mantener un resultado favorable. Si se cumple la previsión, lograría compensar la pérdida de recursos por la eliminación del Impuesto PAIS.

Si los ingresos de diciembre lograran mantenerse en niveles cercanos a los $15 billones (como en los meses anteriores), el acumulado del año llegaría a unos $181 billones, lo que representaría un incremento de entre el 5% y el 6% real respecto de los 12 meses de 2024.

El dato se va a conocer en este viernes 2 de enero, primer día hábil del mes y del nuevo año. De alguna manera, el Poder Ejecutivo logró acumular una mayor parte de sus ingresos sobre el inicio del año en tanto que sobre el final los datos se tornaron más complicados.

Subió Ganancias casi 11% real pero bajó el IVA Según datos de Politikon Chaco, los ingresos generados por el Impuesto a las Ganancias en diciembre crecieron un 10,8% respecto de diciembre de 2024. En cambio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se contrajo un 4% real, con lo cual se compensa la mejora del primer impuesto.

“También mostraron bajas interanuales los impuestos Internos (-27,3% y -19,8% mensual) y los Otros Coparticipados (-75,6% i.a y -0,3% mensual)”, señala la consultora que dirige el economista Alejandro Pegoraro.

Paralelamente, se registraron incrementos de ingresos por Impuesto a los Combustibles, debido a la actualización de la suma fija, y en el producido por el monotributo del 134% aunque el impacto es muy menor en el total. De ese modo, es probable que la recaudación del ultimo mes del año haya vuelto a tener un resultado negativo o levemente positivo. Aun así, los números indican que el Gobierno logró compensar la falta de los recursos que el año pasado aportaba el Impuesto PAIS.