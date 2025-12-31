SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

31 de diciembre 2025 - 09:08

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Provincial miércoles 31 de diciembre

Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 27 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 31 de diciembre.

Quiniela Nocturna de la Provincia ayer, martes 30 de diciembre

  • A la cabeza: 2566

Todos los resultados:

  • 1: 2566
  • 2: 0573
  • 3: 4493
  • 4: 2827
  • 5: 9596
  • 6: 4690
  • 7: 5463
  • 8: 6387
  • 9: 0044
  • 10: 6620
  • 11: 1514
  • 12: 8360
  • 13: 2097
  • 14: 1813
  • 15: 6845
  • 16: 0259
  • 17: 7785
  • 18: 4931
  • 19: 0466
  • 20: 0021

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

