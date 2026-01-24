Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 24 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 24 de enero.

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7055

2: 2441

3: 2034

4: 5307

5: 0845

6: 1687

7: 7097

8: 7195

9: 5099

10: 9129

11: 7054

12: 3774

13: 3126

14: 5429

15: 9268

16: 9713

17: 0995

18: 2908

19: 7914

20: 5033

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.