24 de enero 2026 - 09:03

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 24 de enero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 24 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 24 de enero.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 23 de enero

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5797
  • 2: 4754
  • 3: 5264
  • 4: 6489
  • 5: 4682
  • 6: 1943
  • 7: 5380
  • 8: 7561
  • 9: 3795
  • 10: 6008
  • 11: 7430
  • 12: 3348
  • 13: 5195
  • 14: 6778
  • 15: 9209
  • 16: 7797
  • 17: 3104
  • 18: 0740
  • 19: 1478
  • 20: 1336

Letras de la Nacional: EITZ

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 7055
  • 2: 2441
  • 3: 2034
  • 4: 5307
  • 5: 0845
  • 6: 1687
  • 7: 7097
  • 8: 7195
  • 9: 5099
  • 10: 9129
  • 11: 7054
  • 12: 3774
  • 13: 3126
  • 14: 5429
  • 15: 9268
  • 16: 9713
  • 17: 0995
  • 18: 2908
  • 19: 7914
  • 20: 5033

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

