Los bonos en dólares coronan su tercer avance al hilo y el riesgo país ya está en su menor nivel desde 2018

Los títulos soberanos extienden la racha positiva iniciada el miércoles, con un riesgo país que se ubica debajo de los 550 puntos, lo que implica el menor nivel desde julio de 2018.

Los bonos en dólares operan al alza por tercer día consecutivo. Depositphotos

Los bonos en dólares encadenan su tercer avance al hilo este viernes en Wall Street y el riesgo país ya está en mínimos de siete años y medio, debajo de los 550 puntos básicos. La buena performance de los títulos soberanos se da a apesar de que Los mercados globales operan en rojo, en el cierre de una semana marcada por las tensiones geopolíticas.

Al igual que el jueves, las mayores subas del día se dan entre los Globales, con el GD35 y GD41 liderando las ganancias. En tanto, el riesgo país viene de contraerse 2,9% hasta los 546 puntos, el menor nivel desde el 22 de junio de 2018 (535 puntos).

Javier Milei habló de las bandas del dólar, China y EEUU El jueves, el presidente Javier Milei dio una entrevista a Bloomberg. Sobre las bandas cambiarias, las defendió como un mecanismo para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios. Agregó que recién se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

Sobre la emisión de deuda externa, reiteró que el Gobierno no espera volver a los mercados internacionales salvo para rolear capital, en línea con comentarios recientes de Caputo. Sin embargo, dado que este año ya hay vencimientos de capital, podría requerirse algún refinanciamiento.

Relativo a la relación con China, afirmó que la relación con el gigante de Asia es la de un socio comercial importante y que mantener este vínculo es consistente con el objetivo del Gobierno de seguir abriendo la economía argentina. Y por último, sobre un potencial acuerdo comercial con EEUU, aseveró que las conversaciones continúan y que pronto deberían anunciarse noticias positivas.