El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.646,29 para la compra y a $1.750,12 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este jueves 22 de enero
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este jueves 22 de enero
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.778,75 para la compra y a $1.809,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.275,16.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 23 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.429,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 23 de enero
El dólar blue cotiza a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 23 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.513,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 23 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.461,26 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 23 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 23 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.507,05, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 23 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s89.157, según Binance.
Dejá tu comentario