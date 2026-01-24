Compras del BCRA: ¿de dónde salen los dólares y hasta cuándo podrá sostener el ritmo sin mover el tipo de cambio?

El BCRA activó el programa de acumulación de reservas que habilita compras diarias de divisas. El tiene el objetivo de sumar unos u$s10.000 millones en 2026, en un contexto que abre interrogantes sobre el origen de esos dólares y la sostenibilidad del esquema sin tensar el tipo de cambio.

En las primeras 16 ruedas del año, la autoridad monetaria acumuló compras por u$s978 millones, a un ritmo diario de u$s61 millones en promedio.

En enero, el Banco Central (BCRA) puso en marcha el programa de acumulación de reservas internacionales que había sido anunciado a mediados de diciembre de 2025. Dicho esquema contempla la posibilidad de intervenir de manera diaria en el mercado de cambios con el objetivo de adquirir unos u$s10.000 millones a lo largo de 2026 , si así la oferta lo permitiera. Pero cabe preguntarse: ¿de dónde salen los dólares que compra el BCRA y hasta cuándo puede sostener el ritmo sin mover el tipo de cambio?

En las primeras 16 ruedas del año , la autoridad monetaria acumuló compras por u$s978 millones , a un ritmo diario de u$s61 millones en promedio . “Si bien una extrapolación lineal de este desempeño arrojaría una acumulación potencial superior a u$s15.000 millones para la totalidad del año, cabe destacar que el patrón de compras muestra una elevada heterogeneidad diaria , con jornadas de fuertes compras (como el 14 y 16 de enero ) alternando con ruedas de menor intervención”, expresaron desde Criteria.

En este sentido, pronosticaron que es esperable que existan períodos en los que la compra de divisas sea muy baja o incluso no resulte posible , los cuales podrían ser compensados por mayores adquisiciones en momentos de mayor estacionalidad en la oferta de dólares , particularmente vinculadas al complejo agroexportador .

La segunda pregunta planteada al inicio de la nota es: ¿de dónde salen los dólares que viene comprando el BCRA durante el mes de enero? Y quien empieza a responderla es la consultora 1816 : “Pareciera que provienen del endeudamiento del sector privado : empresas y provincias colocaron u$s7.000 millones en el exterior desde el 26 de octubre , y los préstamos bancarios en dólares al sector privado subieron u$s885 millones en enero (hasta el 19 de enero), un récord desde agosto. Cabe recordar que los préstamos bancarios en moneda extranjera, a diferencia de las emisiones de ON, deben liquidarse de manera inmediata en el MLC ”.

Una sostenida oferta de dólares en el mercado oficial le permite al BCRA avanzar con la compra de reservas, mientras que el apretón monetario contribuye a que la cotización no se dispare. En ese marco, cualquier señal de relajamiento -entendida como una estabilización de las tasas- se explica en gran medida por la habitual caída estacional en la demanda de dinero , y no por un aumento en la oferta de pesos, explicaron desde IEB .

En ese contexto, detallaron qué opciones tiene un inversor: “Con una administración enfocada en la baja de la inflación y la acumulación de reservas (aun con esterilización vía venta de coberturas), una oferta sostenida de dólares y tasas de interés reales que continúan siendo atractivas, mantener la calma y continuar con el carry trade en instrumentos de corta duration sigue resultando interesante”.

Por su parte, desde Parakeet Capital también compartieron sus proyecciones sobre el tipo de cambio y las compras de reservas por parte del BCRA. “Las decisiones conjuntas del MECON y el BCRA invitan a pensar que la estabilidad cambiaria y la desinflación continúan siendo la columna vertebral del programa”.

En consecuencia, explican, con un sistema financiero anémico de pesos, un estimado de u$s3,6 billones por liquidarse en los meses venideros por emisiones corporativas y algunas provincias barajando la posibilidad de emitir en el exterior, la expectativa es que el dólar se mantenga estabilizado hasta la cosecha gruesa. De este modo, creen que el BCRA continuará comprando dólares sin presionar el MLC, lo que implica un posicionamiento en pesos (carry trade).

“Hacia adelante, será clave monitorear cómo la autoridad monetaria continúa incidiendo sobre la liquidez del sistema mientras busca consolidar su programa de acumulación de reservas, ya sea vía operaciones con bonos u otras herramientas de política monetaria, y su impacto sobre las tasas de interés”, agregaron desde Criteria.

Demanda de dinero y compra de divisas: las proyecciones de la city

Según proyecciones de Facimex, el ritmo actual de compras de divisas del BCRA supera holgadamente lo que sería consistente con un escenario de estabilidad en la demanda de dinero, en el que la base monetaria acompaña el crecimiento del PBI nominal.

En un escenario conservador, la consultora estima que la base monetaria podría expandirse en torno a u$s7.000 millones durante el año. El escenario base 2026 del propio BCRA es más ambicioso: supone una recuperación de la demanda de dinero que llevaría al M2 privado transaccional a su pico previo al cambio de esquema cambiario y, junto con ajustes en encajes, habilitaría un crecimiento de la base monetaria de 0,6% del PBI y compras de divisas por u$s10.000 millones.

Aun así, Facimex advierte que el ritmo anualizado de compras más que duplica el compatible con una base monetaria estable y supera ampliamente la proyección oficial, incluso ajustando por estacionalidad. En este contexto, y mientras espera confirmar una expansión sostenida de la demanda de dinero, el BCRA adopta una postura monetaria prudente. De acuerdo con Facimex, durante la primera quincena de enero la autoridad monetaria esterilizó $0,8 billones de los $1 billón inyectados vía compras de divisas, lo que refuerza el sesgo contractivo para evitar presiones adicionales sobre las tasas y el tipo de cambio.