Para el Washington Post, Javier Milei llevó a Davos "de vuelta a la realidad" con su defensa del capitalismo

Un editorial del influyente diario estadounidense sostuvo que su defensa explícita de los mercados libres contrastó con el tono habitual de los líderes globales en Davos.

Durante su exposición en el Foro Económico Mundial, Milei reivindicó el capitalismo y cuestionó el rol del Estado ante una audiencia de dirigentes y empresarios internacionales. Presidencia

El Washington Post publicó un editorial en el que elogió la participación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, al considerar que su defensa abierta del capitalismo y de los mercados libres funcionó como un llamado de atención para una élite global acostumbrada a discursos abstractos y desconectados de la realidad económica.

Bajo el título “Javier Milei brings Davos back to earth” (“Javier Milei devuelve a Davos a la realidad”), el consejo editorial del diario remarcó que, mientras la mayoría de los líderes aprovecha el encuentro en Suiza para pontificar sobre asuntos globales, el mandatario argentino optó por dar lecciones de economía, con una postura ideológica explícita y sin matices.

El artículo señala que, desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei convirtió a Davos en una plataforma para reivindicar el capitalismo sin complejos, apoyándose en teorías de economistas como Adam Smith, Murray Rothbard, Thomas Sowell e Israel Kirzner. En ese marco, sostuvo que el sistema capitalista no solo es más productivo, sino “el único sistema justo” para ampliar la libertad individual.

milei wp Resultados económicos como respaldo El editorial subraya que el presidente argentino habla desde la experiencia. Al asumir, recuerda el diario, la inflación mensual rondaba el 25%, el déficit fiscal alcanzaba el 15% del PBI y los niveles de pobreza eran críticos. Según el análisis, el programa de reformas impulsado por Milei permitió pasar a un superávit fiscal, desacelerar la inflación hasta 2,8% y reducir la pobreza desde casi 60% a alrededor del 30%.

Además, el Washington Post destacó que la economía argentina habría crecido 4,5% el año pasado y que las proyecciones anticipan un avance adicional del 4% en 2026, junto con un respaldo electoral renovado para La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de medio término.

Un estilo disruptivo en la escena global El texto también hace referencia al lenguaje confrontativo del mandatario, quien suele describir al sector público como una “enfermedad” o una “organización criminal”, y recuerda su irrupción en la escena internacional con una motosierra como símbolo de campaña. En Davos, Milei afirmó haber impulsado 13.500 reformas desde que asumió, con el objetivo de dinamizar la economía. Si bien el editorial reconoce el alineamiento de Milei con Estados Unidos y su buena relación con el presidente Donald Trump, aclara que las similitudes con el universo MAGA son limitadas. A diferencia del líder republicano, sostiene el diario, Milei promueve la eliminación de barreras comerciales, incluso con países como China, con un enfoque pragmático basado en el peso de ese país en la economía global. Para el Washington Post, el rasgo más distintivo del presidente argentino no es solo su retórica, sino su intención declarada de reducir el poder del Estado y de la dirigencia política. En Davos, Milei afirmó que “lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”. El editorial concluye que pocos líderes globales comparten esa visión, lo que vuelve su mensaje aún más relevante en un foro acostumbrado a consensos tibios y diagnósticos repetidos. En ese contexto, según el diario Milei logró lo que pocos: romper la inercia discursiva de Davos y devolver el debate económico a la realidad.