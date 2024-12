Se revelaron chats que complican a Germán Kiczka y a su hermano: "Yo me bajé una app para ver nenitas"

En medio de la investigación contra los hermanos Kiczka, se develó una conversación en la que Sebastián le decía a un contacto agendado como "Agathta 1000". "Yo me bajé una app para ver nenitas.12 (años)", le cuenta el acusado a la otra persona que le contesta: "Vos me pasaste uno una vez y tenía como 7".

Ahí, el contacto le dice que se "calme" porque la "nena" tiene "5 años", a lo que Sebastián contestó: "Bueno, la voy a esperar 5 años. Ay, dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores. Pero es que me gustan. Y cuando quiero me atiendes en el baño. Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme y te hago dibujar o jugar con plastilina. Vos tenés 14??".