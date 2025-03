Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo salieron al cruce de Cristina Kirchner, quien los cuestionó por el alineamiento con la Casa Rosada

"Si los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones. Y los de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría", afirmó. El día de la votación, los diputados salteños Pamela Calletti , Pablo Outes y Yolanda Vega , del bloque Innovación Federal (IF), que responden a Sáenz, votaron a favor de blindar el DNU del Poder Ejecutivo. Los peronistas jaldistas tucumanos Agustín Fernández , Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla , del Bloque Independencia, lo hicieron en el mismo sentido.

En las últimas horas, Sáenz le respondió a Cristina Fernández con un video que colgó en X, en el que arrancó señalando: "Nosotros entendemos que esas leyes -aprobadas- lo que han hecho es darle gobernabilidad a alguien que ha sido elegido legítimamente. Y entendemos que el diálogo siempre es el camino y no podemos oponernos a todo". En otro momento, el salteño cuestionó la decisión del PJ nacional de intervenir los PJ salteño y de Misiones. "Intervenciones arbitrarias y selectivas porque no fueron intervenidos los partidos de Catamarca y Tucumán, porque al frente de ellos están senadores que responden a la ex presidenta -por Lucía Corpacci y Juan Manzur-. Estoy seguro que esta arbitrariedad tiene que ver con una cuestión electoral que beneficia a aquellos que quieren a dedo elegir los candidatos de los salteños", dijo.

También recordó Sáenz que nunca fue "bendecido" por ningún referente nacional. "A mí nunca me levantó la mano ningún dirigente nacional. Nunca pedí la bendición de nadie, ni me colgué del saco ni de la pollera de nadie. Siempre busqué la bendición de los salteños y de Dios", afirmó. Y cerró: "Lamento mucho que sigamos trabajando con dirigentes que creen que sus palabras son sagradas. Que esperan obediencia de vida. Bueno, acá tienen un desobediente por naturaleza que nunca va a votar nada que vaya en contra de los salteños", agregó y cerró: "La invito expresidenta, a la que no tuve oportunidad de conocer personalmente, a que hablemos de igual a igual, como argentinos y podamos llegar a algunos puntos de encuentro".

"Voy a seguir colaborando con el Gobierno"

Este mediodía, tras un acto oficial en la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado por varios periodistas sobre la opinión de la presidenta del PJ. "Simplemente, lo que quiero decir públicamente es que para mí, primero está Tucumán. Y quienes están en el Congreso de la Nación, no todos defienden a Tucumán. Los porteños, de lo único que hablan es de Buenos Aires y Capital Federal. Si ven las peleas políticas, son en Buenos Aires, son en CABA. Sino ustedes vean los diputados nacionales del Bloque Unión por la Patria, la verdad que no muchos se acuerdan de Tucumán", expresó."

Ante la insistencia de los medios, el jefe provincial agregó: "La verdad, no le voy a responder absolutamente nada -a Cristina de Kirchner-. Y si algo le tengo que decir, es que cada día que pasa estoy mucho más seguro y más convencido que como gobernador de Tucumán que llegó por el peronismo institucionalmente, que ocupó cargos desde hace 40 años y todos han sido por el peronismo, yo no sé si ella puede decir lo mismo, estoy más convencido que ha sido la decisión correcta la que he tomado como gobernador y me quedan dos años y seis meses de gobierno. Y voy a seguir por el mismo camino, priorizando el diálogo, priorizando la ayuda recíproca", dijo.

Antes de cerrar fue más duro con la exmandataria, aunque sin mencionarla de manera directa: "¿Cuándo se van a terminar de dar cuenta el daño que se ha venido haciendo a la Argentina por pensar y obrar de la manera que lo vienen haciendo? Yo en esa no me voy a anotar, yo voy a seguir trabajando porque para mí Tucumán está primero y voy a seguir colaborando con el Gobierno nacional. Voy a seguir colaborando con mi querida patria argentina para que, de una vez por todas, muchos tucumanos, tucumanas, argentinos y argentinas puedan vivir mucho mejor".

Desde Misiones

Desde Misiones, en donde el PJ local está intervenido, el diputado nacional peronista Alberto Arrúa, que jugó con el Gobierno en el apoyo al DNU para contraer un préstamo con el FMI; expresó en una entrevista que sus pares provinciales defienden los intereses de los misioneros y acompañan los "acuerdos políticos" del gobernador Hugo Passalacqua. "Que ella explique por qué sus diputados votaron a Martín Menem para presidir la Cámara. Es porque tiene un acuerdo político. O por qué en su momento promovía las privatizaciones de Menem", señaló el también secretario general del PJ y muy cercano al legislador provincial Carlos Rovira que, en los hechos, es el principal conductor del peronismo misionero.