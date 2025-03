Santa Fe: denuncian que un nene de 7 años fue abusado por alumnos más grandes en un colegio pupilo

“Que paguen el dolor de este sufrimiento de mi hijo, al que le arruinaron su inocencia. Quiero que me den una explicación: por qué no escucharon sus gritos desesperados pidiendo ayuda , por qué no fueron a ver qué pasaba. Lo abandonaron”, reclamó Viviana, mamá de la víctima en radio 107 FM Digital.

Los hechos quedaron al descubierto el viernes pasado, cuando la madre del menor, que aguardaba frente al edificio comunal de Santa Sylvina, provincia de Chaco, el arribo del transporte que llevaba los niños a esa localidad ubicada a 30 kilómetros del albergue de Gato Colorado, vio que al descender del vehículo el niño se cayó y no reaccionaba.

La mujer agregó: "Al querer ver su lastimadura, me dijo: ´no quiero que me toques’, pero después de llorar unos minutos, él me respondió que si le prometía que no iba a ir más a esa escuela me contaría qué había pasado. ‘No quiero ir más, no quiero ver a mis compañeros’ me dijo”.

“Tras calmarlo, lo llevé al doctor, aunque no quería que lo tocara”, siguió la mujer. El médico finalmente pudo revisarlo y constatar el abuso.

Desde la Delegación del Ministerio de Educación que actúa por jurisdicción señalaron que se radicó la denuncia penal. Tomaron intervención el juez penal de Primera Instancia de Tostado, José Luis Estévez, y funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

El Ministerio de Educación de esta provincia inició un sumario administrativo al personal docente a cargo del establecimiento donde ocurrieron los hechos.

No se descartan citaciones para escuchar los testimonios de la directora y el resto del personal, mientras se mantiene en reserva todas las identidades de los involucrados en el hecho.