"Sigue en el lugar": la hipótesis de una perito del caso Loan sobre el paradero del niño desaparecido

"Quiero pedir que no abandonen el rastrillaje y se haga un descarte total del lugar”, remarcó María Lezcano.

Lezcano es diplomada en ciencias forenses y criminológica, analista en inteligencia criminal y especializada en búsqueda de personas. Según mencionó, se involucró en el caso ad honorem y Maciel no le ofreció ningún honorario al respecto.

La perito sostiene que "el niño no pudo haber caminado muchos kilómetros": "Creo que está 5 kilómetros a la redonda del lugar donde desapareció", detalló. Lezcano también señaló que "Hay tres lagunas en ese radio que no se rastrillaron en su totalidad" y que "no se puede abortar un rastrillaje sin tener un resultado positivo".