Caso Loan: amenazaron de muerte al policía que declaró que el niño apareció

Se trata del suboficial Mariano Duarte, que había dado aviso hace unos meses sobre el supuesto estado del niño. La prensa correntina denuncia intimidaciones hacia él.

El mensaje de Duarte fue “Apareció Loan. Está bien, pero asustado”. Gentileza NA.

El suboficial Mariano Hernán Duarte, quien había dado aviso sobre la aparición de Loan a poco de su desaparición, recibió amenazas de muerte, según la prensa correntina. El periodista Juan Cruz Velásquez reveló que intimidaron al suboficial y denunció en sus redes que el hecho "jamás se investigó en profundidad".

La justicia había mandado a secuestrar los teléfonos de Mariano Hernán Duarte, y otros policías de 9 de Julio, además del comisario detenido Walter Maciel y Camila Núñez, prima de Loan. El mensaje enviado por señal de radio señalaba: “Apareció Loan. Está bien, pero asustado”.

Duarte se desentendió ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, porque según ella afirma: “Yo no escuché eso… Comentaron, pero un civil. Después dijo que nada que ver". Y la letrada después completó: "No recuerdo en qué momento lo dijo, porque yo me fui, y volví para el amanecer. Pero interpreté mal, eso no sucedió, no recuerdo”.

Repercusiones tras los dichos del suboficial Duarte El suboficial Duarte fue señalado por Walter Maciel como el responsable de haber hecho correr la versión de que encontraron a Loan. El excomisario aseguró: “se comunica conmigo el sargento Duarte Mariano, alias ‘Loro’, me llama por teléfono y me dice que encontraron a Loan. Me dice que están yendo para la casa de la abuela”.

“Les comunico de la situación, llevamos ambulancias, todo. Por el camino, me llaman y me dicen que fue una falsa alarma. Duarte se comió una puteada. No sé de dónde salió ese chisme”, cerró el tema Maciel. loan danilo peña .jpg Gentileza NA. Mónica del Carmen Millapi, otra de las detenidas, declaró en la justicia que tras el aviso de que Loan apareció, Laudelina Peña, la tía de Loan, "estaba con el teléfono" y "dijo: ‘No, es mentira’... Que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no”. Apareció un elemento clave y las sospechas señalan a los padres En las últimas horas apareció el DNI de Loan Peña, un elemento clave en la causa por su desaparición. El documento había desaparecido esta semana, en medio del traslado de Laudelina Peña a penal de Mendoza. El abogado del matrimonio de Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, Marcelo Hanson, señaló a los padres del menor por la pérdida del objeto.

