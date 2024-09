Sin previas, ni se repetirá el año: así será la secundaria en la Ciudad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , junto a la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel , brindó una conferencia para anunciar el lanzamiento de " Secundaria Aprende ", un programa educativo que busca modificar las bases del colegio secundario en la ciudad y que se aplicará desde 2025 en 30 secundarias porteñas . La propuesta se basa en un cambio profundo de las clases y el acercamiento a los estudiantes: " Esta claro que el sistema actual no funciona . Tenemos que hacer cosas para cambiar. Hoy los chicos no están aprendiendo y necesitamos dejar atrás a la escuela del siglo pasado . Tenemos que pasar de una escuela de serie, que trata a todos los chicos igual, a una escuela en serio .", justificó Macri.

En detalle, el nuevo programa presenta modificaciones sustanciales en diferentes áreas de la educación. En primer lugar, uno de los cambios más importantes es la eliminación de materias previas. En este sentido, Miguel explicó: "Los estudiantes hoy en CABA tienen un promedio de entre 4 y 5 materias previas que acarrean a lo largo de los años. Eso no va a suceder más. Porque además nos estamos mintiendo. Un chico no tiene ninguna posibilidad de entender matemática de 4to si no aprobó matemática de 3ero".