Campaña Nacional de Alfabetización: uno de cada dos chicos no entiende lo que lee en Argentina

Los resultados de evaluaciones arrojaron el preocupante índice de que uno de cada dos chicos no entiende lo que lee.

El informe titulado "4to Informe de Monitoreo – Evaluación", elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de María Sol Alzú, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, ofrece detalles sobre los resultados obtenidos. La encuesta fue respondida por 22 provincias, dejando fuera a Buenos Aires y Formosa.

A nivel nacional, el Operativo Aprender incluyó una evaluación muestral en 3° grado de primaria, retomando esta instancia tras 8 años (la última fue en 2016), y una censal en 5°/6° año de secundaria. Una evaluación censal implica la participación de todos los estudiantes de un determinado año, mientras que una evaluación muestral se realiza solo con un grupo representativo.

En primaria, 18 provincias implementaron pruebas para medir lectura, escritura y comprensión. Nueve de ellas realizaron evaluaciones censales en al menos un grado.

La evaluación de fluidez lectora fue la más implementada, aplicada en 15 jurisdicciones, seguida por la comprensión lectora en 13 provincias, la escritura en 10 y otras evaluaciones en tres.

En secundaria, 11 provincias implementaron evaluaciones, de las cuales cinco lo hicieron de manera censal. La comprensión lectora fue la prueba más frecuente, aplicada en nueve provincias, mientras que seis evaluaron fluidez lectora, cuatrp escritura y cuatro realizaron otras pruebas.

El análisis de los expertos en educación

La directora ejecutiva de la Asociación Civil Voy con Vos, Julia Matienzo, destacó: "Valoramos especialmente que 9 jurisdicciones hayan implementado evaluaciones censales en el nivel primario en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. Es fundamental dimensionar el estado de la alfabetización en cada provincia del país".

Por su parte, la responsable de Centros Educativos de Educar y Crecer, Estefanía Clouet, expresó: "Queremos sostener el seguimiento sobre operativos de monitoreo a fin de profundizar aquellos resultados que se esperan entre abril-mayo del corriente año. Con expectativas de observar mejores ritmos lectores y procesos de alfabetización".

P19 - Nacional colegio_opt.jpeg Se realizaron evaluaciones en 22 provincias. Archivo

La co-fundadora de Intelexia, Clara Zavalia, subrayó: "Las evaluaciones en los distintos niveles educativos no solo permiten diagnosticar el estado de la alfabetización, sino que también orientan las decisiones pedagógicas y de política pública. Sin datos precisos sobre comprensión y fluidez lectora, es muy difícil diseñar estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje".

Para la pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, Irene Kit, este avance es clave: "Es un avance esta preocupación por darle forma y tamaño más preciso al nivel de la alfabetización inicial, a nivel nacional y de las provincias, a través de mediciones y evaluaciones. Tras este esfuerzo, viene un desafío principal: expresar y difundir los resultados con claridad, en lenguaje pertinente y más allá de generalidades".

La docente de nivel primario, Marina Bertone, resaltó la importancia del seguimiento de los resultados: "No hay dudas de que el monitoreo de los resultados es fundamental para asegurar el éxito de las líneas de acción implementadas. Los docentes constantemente tomamos evidencias del desempeño de nuestros estudiantes y vamos ajustando estrategias. Pero esa información si no se releva, se enmarca y se visualiza a nivel nacional o jurisdiccional no sirve para evaluar la propuesta de forma global".

Campaña Nacional por la Alfabetización

En Argentina, un número significativo de alumnos termina la primaria sin haber alcanzado una alfabetización completa. Según los datos del estudio ERCE (UNESCO), el 46% de los alumnos de 3° grado no logra niveles adecuados de lectura. Entre los sectores más vulnerables, 6 de cada 10 estudiantes (61,5%) se ubican en el nivel más bajo de aprendizaje. Además, los resultados de Aprender 2023 revelaron que el 33,6% de los alumnos de 6° grado está por debajo del nivel satisfactorio en la prueba de Lengua.

Frente a este panorama, en abril de 2023, Argentinos por la Educación, junto a más de 200 organizaciones, lanzó la Campaña Nacional por la Alfabetización con el objetivo de que todos los niños de Argentina comprendan lo que leen. En este contexto, los candidatos presidenciales, incluido Javier Milei, adhirieron al Compromiso por la Alfabetización, comprometiéndose a implementar un plan nacional que contemple el apoyo técnico a las provincias, la asignación de recursos y la evaluación periódica de la comprensión lectora en tercer grado.

El Observatorio de Argentinos por la Educación continuará monitoreando los compromisos asumidos por las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional, resaltando que la consolidación de los planes de alfabetización es clave para garantizar que todos los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de lectura y escritura.