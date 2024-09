Juan Pablo Geretto: "Nadie aportó mucho para la educación a largo plazo"

Juan Pablo Geretto : Mi maestra de jardín de infantes me hizo mucho bien aunque es cierto que me dijo bastantes cosas. Más tarde admitió que no iba a decirle nunca más a ningún nene con qué juguete tenía que jugar. Si bien uno se junta con quienes piensan como uno, hay círculos donde todavía nada cambió.

J.P.G.: Trabajé bastante sobre el texto y llegamos a la conclusión de que no había que cambiar nada porque nada se solucionó. Los problemas siguen estando exactamente igual o profundizados.

P.: ¿Cómo es ese personaje?

J.P.G.: La maestra es autoritaria, militarizada, verticalista, masificadora, repleta de clichés, reitera lo que se viene diciendo y haciendo durante generaciones y que no viene funcionando. La gente ingresa al magisterio en lugar de hacer otra cosa de su vida, ser maestro nunca fue una profesión para ganar dinero, siempre tuvo un prestigio que se fue perdiendo. Eso se llevó puesta la alegría. En el fondo nadie aportó mucho para la educación a largo plazo.

P.: ¿Cómo ves el teatro hoy y la caída de público en septiembre?

J.P.G.: Es un septiembre muy bajo en relación a años anteriores, la calle Corrientes es espasmódica, no se pueden aventurar pronósticos de unos años a esta parte, hay veces que sorprende para bien y otras para mal.

P.: ¿Cómo fue la experiencia de “Exit”?

J.P.G.: Puertas adentro fue divino, con las chicas la pasamos monumental, nos divertimos un montón, eso es el éxito para mi a mis 50 años, llevarme bien con mis compañeros, reírme, hacer algo en lo que estemos creyendo, no traicionarme y si uno la pasa bien, el objetivo está logrado.

P.: ¿Ser actor no es ni tu vocación ni tu pasión?

J.P.G.: Claro que no es la pasión de mi vida, es un trabajo. Para algunos actores quizá lo sea, es difícil ingresar en el medio, que la gente te vaya a ver y a mi son cosas que se me fueron dando naturalmente. Hay veces que entrás en mood que te creés el entorno, como si fuera lo más importante de tu vida, que si estás es porque querés, y un poco si pero también estoy porque me fue bien y lo sé hacer. No hay mucho.

P.: Pasaste por series pero hace tiempo no estás en TV o cine, ¿por qué?

J.P.G.: No me tienen muy pensado en las producciones pero a mi me encantaría. También me ofrecieron cosas que no pude hacer por el teatro, me cuesta hacer cosas simultáneas, pero agradecido si es así. Cine hice poco pero me encanta.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura?

J.P.G.: Difícil. Argentina es tan atípica, cada 4 años viene alguien a tener ideas desde cero y no se puede construir nada así, ni ahora ni antes. Tenemos que hacer una revisión sobre nosotros, las instituciones a quienes votamos, cómo controlamos, deberíamos tener desconfianza en el poder y pedirle que rindan cuentas todo el tiempo. La grieta no ayudó a nadie, siempre me defino tibio, estoy dispuesto a sentarme a hablar en lugar de gritar desde mi lugar porque no me pasa en la vida, se fueron yendo todas las personas que no estaban dispuestas a hablar. Hay que tener autocrítica, siempre fui apartidario, en ese sentido, no me comprometí ideológicamente con nadie, voto sobre ideas y después hay que controlar lo que prometieron. Lo que se considera derecha no me traicionó, hicieron lo que dijeron que harían, y los otros que me gustaban más por su discurso luego no coincidieron entre discurso y acción.