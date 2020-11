Celulares reacondicionados: cuánto salen y qué mirar antes de comprar uno

Básicamente, se trata de dispositivos que reciben un “Refurbished”, es decir, que fueron reformados para dejarlos en el mismo estado que tenían cuando salieron de fábrica. Los mismos pueden tener marcas de uso en la carcasa o en la pantalla, pero por dentro están como si fueran nuevos.

De esta manera, el usuario estará adquiriendo un teléfono “nuevo” a un precio muy menor. A veces, se trata de dispositivos con fallas de software o hardware, los cuales pueden ser sencillamente reparados o sustituidos, sin presentar nuevas fallas.

El único cuidado que se debe tener en este caso, es que no se trata de un celular que estuvo en exposición. Estos dispositivos tal vez no tuvieron un dueño previamente, pero si estuvieron encendidos durante muchas horas, por lo cual es probable que tengan un gran desgaste y que el comprador no pueda percibirlo cundo lo adquiere.

Precios de celulares reacondicionados

Los valores de los celulares reacondicionados varían bastante dependiendo del año y la tecnología. Por ejemplo, para arrancar con dispositivos base, un Nokia 1100 en Mercado Libre cuesta $4.399 mientras que un Motorola Moto G de 3era Generación vale $11.999.

Ya con más prestaciones, un Samsung S2 puede conseguirse por $15.500 o un Blackberry Z10 por $16.000. Por un Motorola X10 Play se pide $17.999 y un Samsung Galaxy J7 de 16 GB puede costar $18.999.

celular Un celular reacondicionado puede ser una mejor variante que uno usado. Pixabay

Si pasamos a los smartphones de Apple, un iPhone 6 puede conseguirse, con garantía, desde los $23.664. En cambio, un 7 Plus con 128 gb de memoria puede costar $41.760, mientras que un SE de 32gb vale $79.548.

¿Qué mirar antes de comprar un celular reacondicionado?

Lo primero que debemos mirar antes de comprar un celular reacondicionado es la fecha de fabricación. La misma será fundamental para saber el hardware del dispositivo, elemento que no puede ser reemplazado y que de ser obsoleto nos ofrecerá una vida útil muy corta.

Lo más recomendable es hacer una pequeña búsqueda en Internet antes de realizar la compra. Si el aparto tiene más de 3 años de antigüedad, entonces lo más recomendable será buscar otro dispositivo.

También es clave el sistema operativo que el dispositivo puede ejecutar. En el caso de Apple es recomendable adquirir modelos que no sean más antiguos que el SE.

En cambio, la tarea con un celular que corre con Android es más complicada, ya que un dispositivo que no tiene más de 2 años pudo haber quedado desactualizado. Por ende, es fundamental hacer una pequeña búsqueda y asesorarse antes de adquirir el teléfono.