Latinoamérica impulsa un frente legislativo regional para defender el agro y responder al proteccionismo europeo

El lanzamiento del nuevo espacio parlamentario fue la respuesta directa a una necesidad compartida : construir una agenda agroindustrial latinoamericana sólida y coherente , que permita enfrentar con mayor fuerza el avance de barreras arancelarias, paraarancelarias y ambientales impuestas por bloques como la Unión Europea . La creación de este frente no es menor, teniendo en cuenta que a cortísimo plazo se podría en marcha el acuerdo anunciado entre la Unión Europea y el Mercosur.

Durante el encuentro se hizo una profunda defensa de los métodos y sistemas productivos en la región. Pedro Lupión, presidente del Frente Parlamentario Agropecuario de Brasil, relató cómo su país construyó una bancada transversal que hoy agrupa a más de 350 legisladores y tiene poder real de incidencia y detalló que “el agro no es culpable del cambio climático. Nuestro modelo es trazable, eficiente y sostenible. No aceptamos que nos impongan reglas sin base científica”. En tanto, el senador uruguayo Sebastián Da Silva cargó contra el doble estándar europeo y argumento que “ese girasol en la Toscana tiene más agroquímicos que el argentino. Hace 10 años comer carne era malo. Hoy sabemos que la vaca no tiene la culpa. Estamos cansados de que nos responsabilicen del calentamiento global mientras los que viajan en jets privados siguen dando lecciones”.