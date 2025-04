Qué impacto tendrá la Inteligencia Artificial generativa en la vida cotidiana de las personas en 2025

En el informe titulado “2025 Top-100 Generative AI Use Case Report” , Zao-Sanders identificó tres aplicaciones destacadas: terapia y acompañamiento emocional , organización de la vida cotidiana y búsqueda de sentido personal .

Estas nuevas formas de interacción con la tecnología revelaron una transformación en la manera en que los usuarios se relacionan con los modelos lingüísticos , usándolos no solo como herramientas, sino también como aliados para superar dificultades emocionales, ordenar sus rutinas y tomar decisiones trascendentes.

Inteligencia Artificial solución generativa La IA generativa agregará nuevas funciones que cambiará la vida cotidiana. Archivo

Los usuarios encontraron en la IA generativa un recurso adaptable a necesidades diversas y cada vez más sofisticadas. Empresas como OpenAI desarrollaron modelos unificados, mientras que firmas como DeepSeek y Grok ampliaron el abanico de opciones en un mercado que no deja de crecer. Por su parte, Google presentó su generador de podcasts, NotebookLM, sumándose a la tendencia de diversificar las funciones de los modelos de lenguaje. Tal como señaló el artículo, la IA ahora “permite nuevas formas de interacción, incluida la integración con comandos de voz, que hacen posible usarla incluso mientras conducimos”.

Una herramienta para el bienestar emocional

Además de los usos tradicionales, la IA generativa pasó a desempeñar un rol clave en la vida emocional de los usuarios. Según el ranking del informe, la segunda función más elegida fue la de organizar la vida doméstica. “Acabo de pedirle a un modelo de IA que me cree un calendario para limpiar y organizar mi casa antes de que tengamos invitados”, relató una persona consultada en el estudio.

La capacidad de la IA para asistir en procesos educativos también se mantuvo firme. El aprendizaje ocupó el cuarto lugar en el listado de usos más populares, según el informe. Un usuario compartió su experiencia con Chat GPT: “Esto me ayuda a reforzar lo que estoy aprendiendo, y hasta ahora ha sido tremendamente útil”.

En áreas con dificultades para acceder a servicios de salud mental, como Sudáfrica, los modelos lingüísticos se convirtieron en aliados inesperados. Un usuario explicó que estas tecnologías “están al alcance de todos y pueden ayudar, aunque la seguridad de los datos no sea una prioridad cuando tu salud se deteriora”.

Según el análisis de Zao-Sanders para Harvard Business Review, el tercer uso más frecuente se relacionó con la búsqueda de un propósito personal. A través de los modelos de IA, los usuarios exploraron sus valores, reorganizaron sus metas y buscaron superar barreras personales.

El estudio también reveló que la IA generativa permitió realizar procesos introspectivos sin miedo a ser juzgados. La especialista en inteligencia artificial Allie Miller, asesora de empresas Fortune 500, explicó: “La falta de juicio y la exploración sin restricciones la convierten en un terreno ideal para los grandes sueños y objetivos a medio formar”.

El peligro de la dependencia

No obstante, este crecimiento en el uso de la IA no estuvo exento de señales de alarma. El informe alertó sobre una posible dependencia excesiva por parte de ciertos usuarios. Algunos reconocieron que recurrieron a los modelos para resolver tareas que antes resolvían de forma independiente: “Definitivamente me estoy volviendo más dependiente de ella. Solo recurro a la GPT en lugar de usar mi cerebro para una tarea compleja”.

En el ámbito educativo, la inquietud aumentó. Padres, docentes e instituciones advirtieron que el uso extendido de la IA para tareas escolares podría limitar el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes más jóvenes.

El impacto también alcanzó a la educación universitaria. El informe señaló que muchos estudiantes utilizaron los modelos para la “producción inmediata y de alta calidad de ensayos académicos”, lo que generó tensiones con los métodos de evaluación tradicionales.

inteligencia artificial robot empleo La IA formará parte sustancial de la vida humana. freepik.es

Las exigencias de los usuarios con la IA

A pesar de los riesgos, los usuarios mostraron en 2025 una mayor conciencia sobre los límites de esta tecnología. El artículo de Harvard Business Review incluyó la voz de un usuario preocupado por la falta de control sobre sus datos personales: “Mi banco, mis tarjetas de crédito, mis aplicaciones y hasta mis pedidos de comida tienen mis datos personales”.

Otra crítica apuntó a las nuevas políticas de memoria de los modelos, que limitaron su capacidad para almacenar información útil. Zao-Sanders señaló: “Me parece una locura imponer unas restricciones de almacenamiento de memoria tan estrictas”.

La siguiente etapa de la evolución

El artículo concluyó que el futuro inmediato de la IA generativa no solo dependerá de mejoras técnicas, sino también de su capacidad para resolver tareas cotidianas de forma autónoma. Algunos usuarios, por ejemplo, expresaron el deseo de que los modelos puedan realizar gestiones automáticas, como cancelar suscripciones.

La inteligencia artificial generativa ya transformó sectores como la educación y la salud mental. Pero su consolidación dependerá de que las empresas desarrolladoras atiendan los dilemas éticos que plantea su uso masivo: la privacidad, la autonomía personal y la veracidad de la información.

Marc Zao-Sanders cerró su informe con una reflexión clave: el avance más importante no provino del desarrollo de nuevas herramientas, sino del modo en que los usuarios integraron esta tecnología a sus necesidades emocionales, sociales y personales. La evolución, entonces, no se midió solo en código, sino también en humanidad.