Terrenos a $27.000 en Bariloche: cómo acceder

“Estoy trabajando sobre 2.000 terrenos para entregar pronto. La Municipalidad no tiene lotes, pero sí tenemos expectativa de compra de, calculamos, 250 hectáreas donde haremos terrenos sociales . El problema es llevar agua y luz , y realizar las obras de infraestructura ”, adelantó Cortés en declaraciones a Radio con Vos.

“Bariloche crece, viene mucha gente a vivir, y el problema es la vivienda. Nosotros hoy, cómo está el Estado Nacional, que no entrega nada, el estado provincial tampoco, tenemos que arreglarlo con lo que tenemos, así que vamos a entregar terrenos, pero no vamos a poder entregar viviendas. Estamos tratando de llevar la obra de infraestructura para que la gente pueda tener servicios, y con eso cada uno hará su casita como pueda, no tenemos otra alternativa”, agregó el intendente.