Cambios en la ley bases: el Gobierno habló de "error de tipeo" y UP salió a desmentirlo

Ante una consulta de Ámbito , el titular del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, le respondió al Gobierno. "No es un error de tipeo y no es el Senado el que lo tiene que modificar porque el que lo comunica es Diputados", manifestó.

En la previa del tratamiento de la Ley de Bases en el Senado, el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP) pidió la nulidad del proyecto. La denuncia solicita dejar "sin efecto" el giro de la iniciativa a la Cámara alta.

"El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado" expresó Martínez en su cuenta de la red social X.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe del bloque UP denuncia "graves irregularidades en la comunicación de los textos sancionados en la sesión especial iniciada el día 29 de abril de 2024, correspondiente al Orden del día NO 2".

Y explica: "En la comunicación se ha modificado el texto puesto a consideración del plenario y que fuera aprobado, alterándose de esta forma la voluntad del legislador, y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para las correcciones de forma. Como también, se ha modificado el texto para subsanar errores contenidos en el orden del día que no fueron advertidos al momento de votarlos".

"En un análisis no exhaustivo, se han detectado algunas de estas alteraciones, lo que no significa que sean las únicas, y a modo de ejemplo me voy a remitir a enumerar algunas en las que visiblemente se infiere la intencionalidad de la modificación", agrega el dirigente de UP en el comunicado.

Según se detalla en la denuncia presentada por el bloque opositor, uno de los ejemplos marcados es la adulteración del artículo 171, "donde en el orden del día dice 'que el PEN puede establecer diferentes montos mínimos por 'sector o subsector productivo' o por 'etapa productiva', la comunicación dice 'sector productivo'. En relación al monto, mientras que la OD refiere que el PEN puede establecer diferentes montos mínimos iguales o mayores a USD 200.000.000, la comunicación dice mayores".

Otro de los ejemplos de adulteración que expone el bloque de UP es la modificación del articulo 152 (articulo 151 de la OD): en el antepenúltimo párrafo se cambia el término “autorización de exportación” por “permiso de exportación”.