Ya lo confirmó el Gobierno: qué pasará con el feriado del 9 de julio de 2025

Se viene un feriado más en julio y se esperaban novedades respecto a si será o no inamovible para garantizar un fin de semana largo.

Muchos esperaban saber si este feriado será o no movido para garantizar un fin de semana largo.

Pero esta vez no habrá tanta suerte. El Gobierno ya confirmó qué pasará con el 9 de julio de 2025 y, para decepción de varios, no se moverá de su lugar en el calendario. Será día libre, sí, pero en plena mitad de semana.

Lo que muchos esperaban, ahora es oficial ya que no habrá puente, ni fin de semana XXL . El 9 de julio, Día de la Independencia , caerá miércoles y no se trasladará. Se trata de un feriado inamovible porque conmemora uno de los hechos más importantes de la historia argentina: la firma del acta que declaró la independencia en 1816.

Estos feriados patrios no se mueven, más allá del día de la semana en que caigan, y por eso esta vez no habrá escapada extendida. Se descansa el miércoles y se vuelve a la rutina el jueves. Un pequeño respiro que no viene mal, acortará la semana y permitirá recargar energías para llegar rápido al sábado y domingo.