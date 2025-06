Llegó el futuro: cómo son las "Casas Cápsula" importadas de China, cuánto cuestan y por qué pueden cambiar la forma de vivir

Una nueva opción habitacional comenzó a captar atención en el mercado inmobiliario argentino ( a la vez que avanza la construcción industrializada ). Se trata de las Casas Cápsula importadas desde China, estructuras modulares de diseño compacto y estilo futurista que prometen transformar el uso del espacio, tanto en entornos turísticos como en desarrollos urbanos no tradicionales.

Materiales y resistencia

La estructura principal está compuesta por acero galvanizado de alta resistencia, mientras que los revestimientos externos, puertas y ventanas utilizan aleación de aluminio carbonatado. Según Tizado, este diseño garantiza una durabilidad superior frente a la corrosión, la humedad y el desgaste, junto con cero mantenimiento: no presenta fisuras ni filtraciones, y su construcción actúa como barrera ante plagas o incendios.

Casas Capsulas 1.jpg Tienen distintos usos, como el turístico

Además, frente a fenómenos naturales como ciclones o movimientos sísmicos, estas cápsulas presentan un comportamiento estructural más robusto que el de las construcciones tradicionales en mampostería.

Aislación térmica y acústica

El confort térmico y la insonorización fueron dos ejes centrales del diseño. Las cápsulas incluyen doble vidrio hermético (DVH) en aberturas, puertas y tragaluces, lo que permite controlar las transferencias de calor y mejorar el rendimiento térmico en climas extremos. Al mismo tiempo, el DVH colabora con una aislación acústica eficiente, que las vuelve apropiadas incluso en entornos urbanos o ruidosos.

Cuentan con aislaciones en paredes y techos, y sistemas de climatización incorporados: doble aire acondicionado central, piso radiante eléctrico y cortinas black out con deslizamiento automático. Como opción adicional, se pueden solicitar con triple vidrio y caños calefaccionados para evitar el congelamiento del agua en zonas frías.

Costos y acceso

El precio de una cápsula de 40 metros cuadrados totalmente equipada es de u$s80.000 más IVA del 10,5%. Si bien Höli Haus no ofrece financiación directa, Tizado señaló que existen bancos de primera línea dispuestos a financiar al comprador final. En ese caso, las condiciones dependerán de cada entidad y del perfil crediticio del cliente.

Casas Capsulas 4.jpg En su interior se culminan con los mismos materiales que se aplican en viviendas tradicionales

A pesar de que los costos logísticos son elevados —el contenedor flat rack triplica el valor de uno estándar—, el principal desafío se encuentra en la carga impositiva y los trámites de homologación. Para su ingreso legal al país, deben cumplir con la certificación vigente del acero y otras normativas técnicas.

Montaje y preparación del terreno

La instalación se realiza en el sitio de destino. Cada unidad se transporta en forma de módulo completo y puede montarse con sólo dos operarios especializados, en un lapso de dos horas para una cápsula de entre 30 y 40 metros cuadrados.

En cuanto a la base, se requiere un terreno nivelado. “Pueden colocarse directamente sobre una superficie resistente, pero habitualmente se apoyan sobre dados de hormigón premoldeado para lograr una correcta nivelación y mejorar la visual hacia el entorno”, explicó Tizado. En terrenos con pendiente, se utilizan soportes metálicos que permiten ajustar la nivelación sin necesidad de obras complejas.

Servicios y conexiones

En materia de infraestructura, las cápsulas están preparadas para conectarse a los servicios esenciales:

Agua potable: desde la red pública o tanque autónomo.

Electricidad: conexión a red de 220v con tablero interno ya instalado y protegido.

Desagües: bajantes incorporados, con conexión a red cloacal, pozo ciego o sistema de biodigestor, según ubicación.

Público objetivo y usos posibles

Por sus características de diseño compacto, movilidad y facilidad de instalación, estas viviendas se orientan a múltiples perfiles. “Son ideales para desarrollos turísticos, complejos de glamping, oficinas móviles, refugios de montaña o viviendas para parejas o micro-familias”, detalló Tizado.

Casas Capsulas 5.jpg También pueden emplearse como oficinas, en obradores, industrias y hasta como refugio de montañas, son ultra resistentes a la intemperie y el viento

También se adaptan a usos más técnicos o industriales como centros de monitoreo o alojamientos temporarios para proyectos de minería o energía. Refugios de montaña, entre otras opciones.

Evaluación técnica y urbanística

El arquitecto Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, analizó este modelo constructivo desde una mirada técnica y urbana. “En cuanto a eficiencia energética, son muy aptas: tienen paredes aisladas y DVH. Pero en cuanto al confort, sus superficies acotadas limitan los usos”, explicó.

A su vez, consideró que enfrentarán obstáculos normativos en las ciudades. “No creo que sea simple lograr los permisos en la mayoría de los distritos urbanos. Las normativas edilicias son tantas y tan rebuscadas que probablemente se encuentren con trabas”, dijo. Aunque planteó una observación crítica: “¿Cuántas casas en las ciudades del país tienen planos aprobados? No creo que lleguen al 50%”.

IMG-20250625-WA0028.jpg Con interiores que pueden decorarse con elegancia

Gómez Picasso también subrayó que su diferenciación estética puede jugar a favor. “No creo que se integren armónicamente al tejido urbano, pero ese es su mayor potencial. ¿Quién dijo que una vivienda nueva debe parecerse a las demás?”, planteó. Y agregó: “Arquitectónicamente me parecen geniales, y resulta extraño que la humanidad haya esperado tantos siglos para desarrollar algo así”.

¿Pueden ayudar a reducir el déficit habitacional?

El déficit habitacional argentino supera los tres millones de viviendas, y aunque este tipo de soluciones no está pensada como respuesta masiva, podría aportar opciones. “Si se masifican, pueden ayudar. No van a superar en habitabilidad a una casa de 100 metros de buena arquitectura, pero sí a una casilla armada con materiales de descarte, como se ven en el conurbano”, señaló Gómez Picasso.

IMG-20250625-WA0025.jpg Hay de 40 m2 y pueden expandirse

Desde el sestor sostienen que con los valores actuales para edificar no consideran que estas viviendas puedan reducir los costos de construcción, principalmente por la carga impositiva y el precio del transporte.

Gómez Picasso concluyó: "La salida será reducir impuestos o producirlas en el país. Arquitectónicamente me parecen geniales, y siempre me resultó extraño que la humanidad haya tardado tantos siglos en desarrollar algo así. Nunca entendí por qué las automotrices no hicieron antes este tipo de unidades”.