Juicio por Maradona: las defensas de Cosachov y Díaz presentan sus alegatos + Agregar ámbito en









Los abogados de la psiquiatra y el psicólogo expondrán este martes ante el tribunal de San Isidro. La Fiscalía y las querellas solicitaron distintas penas para ambos acusados, mientras que algunas defensas pidieron la absolución de Díaz.

Juicio por Maradona: última semana con alegatos de las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. ABC7

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con los alegatos de cierre de las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, dos de los acusados por el presunto homicidio del exfutbolista. La audiencia se realizará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, en el tramo final del proceso judicial.

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El primero en exponer será Diego Olmedo, abogado de Díaz, quien buscará sostener que la actuación del psicólogo no tuvo incidencia en la muerte de Maradona. Luego será el turno de Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, quien defenderá el tratamiento farmacológico que la médica le indicó al paciente.

Qué penas pidieron para Carlos Díaz y Agustina Cosachov En el caso de Díaz, los pedidos de pena fueron diferentes. Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari solicitaron cinco años de prisión por homicidio culposo, mientras que el abogado Fernando Burlando reclamó una pena similar. Por su parte, Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, pidió 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual.

En paralelo, dos representantes de las querellas solicitaron la absolución del psicólogo por el beneficio de la duda. El planteo generó malestar en Dalma y Gianinna Maradona durante las jornadas anteriores del juicio.

Para Cosachov, las solicitudes de condena también variaron entre las partes. El Ministerio Público Fiscal pidió ocho años de prisión, mientras que las querellas reclamaron penas de entre ocho y catorce años, según sus respectivas acusaciones.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona La última semana de audiencias continuará el miércoles con los alegatos de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, abogado de Nancy Edith Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical. El jueves será el turno de las defensas del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería Mariano Perroni. En esa misma jornada también expondrá brevemente la defensa del médico clínico Pedro Di Spagna, quien recibió pedidos de absolución por parte de la Fiscalía y las cinco querellas. Di Spagna es el único acusado absuelto hasta el momento, aunque los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán confirmar su situación al momento de dictar la resolución final.