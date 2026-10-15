Dalma Maradona apuntó contra Jana por pedir la absolución de Carlos Díaz: "Es inentendible"

La hija mayor de Diego Maradona cuestionó la decisión de su hermana de solicitar que el psicólogo sea absuelto en el juicio por la muerte del exfutbolista. Recordó que el profesional les había pedido que dejaran de visitar a su padre durante la internación domiciliaria en Tigre.

Las diferencias entre los familiares de Diego Armando Maradona volvieron a quedar expuestas en medio del juicio por la muerte del exfutbolista. Dalma Maradona criticó públicamente a su hermana Jana después de que su representante legal solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz , uno de los siete profesionales imputados en la causa.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Dalma manifestó su desacuerdo con la postura adoptada por la querella de su hermana y recordó que Díaz había intervenido en decisiones relacionadas con las visitas familiares durante la internación domiciliaria de Maradona en Tigre.

“Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡Inentendible por donde se lo mire!” , escribió.

La hija de Claudia Villafañe explicó que su cuestionamiento estaba directamente relacionado con el papel que, según su testimonio, desempeñó el psicólogo durante los últimos días de vida de su padre.

“Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar su tratamiento”, agregó.

La historia de Dalma Maradona en Instagram. Archivo

La publicación se conoció después de las jornadas de alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde las distintas querellas presentaron posiciones contrapuestas sobre la responsabilidad penal del psicólogo.

Las diferencias entre las hijas de Maradona por la responsabilidad de Carlos Díaz

El conflicto surgió a partir de los pedidos formulados por los abogados de la familia durante la etapa final del juicio. El martes, Félix L’Infante, representante de Jana Maradona, solicitó la absolución de Carlos Díaz al considerar que su participación en el tratamiento del exfutbolista no alcanzaba para atribuirle responsabilidad penal por su fallecimiento.

Según sostuvo, aunque el psicólogo intervenía en diferentes aspectos de la vida cotidiana de Maradona, tenía una capacidad limitada para tomar decisiones estrictamente médicas.

Una postura similar adoptó el miércoles Pablo Jurado, abogado de Rita Mabel, Claudia Norma y Ana Estela Maradona, las hermanas del Diez. Durante su alegato, Jurado también pidió que Díaz fuera absuelto y argumentó que, por su formación profesional, podía reconocer determinados síntomas, pero no contaba con los conocimientos necesarios para determinar la gravedad del cuadro clínico.

De esta manera, ambas querellas coincidieron en que no correspondía responsabilizar penalmente al psicólogo por las condiciones médicas que derivaron en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Sin embargo, esa interpretación fue rechazada por la representación legal de Dalma y Gianinna Maradona, que consideró que Díaz tuvo una participación relevante en las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria.

Por qué Dalma y Gianinna Maradona pidieron cinco años de prisión para el psicólogo

La querella encabezada por Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona y a Claudia Villafañe, sostuvo una acusación diferente contra Carlos Díaz.

Durante la exposición ante el tribunal, el abogado Fabián Améndola, integrante del equipo de Burlando, cuestionó el papel del psicólogo en la organización de los cuidados y en las restricciones impuestas a los familiares del exfutbolista: “Díaz propuso limitar los controles de enfermería a la medicación, y fue quien dispuso que las hijas no puedan concurrir a visitar a su padre”.

Según el planteo de esta querella, esas decisiones tuvieron consecuencias sobre las condiciones en las que Maradona permaneció internado en la vivienda de Tigre.

Continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona. ABC7

Por ese motivo, los representantes de Dalma y Gianinna solicitaron que Carlos Díaz sea condenado a cinco años de prisión por homicidio culposo, además de diez años de inhabilitación profesional.

La acusación se diferencia de los planteos de Jana y de las hermanas del exfutbolista, cuyos abogados consideraron que las pruebas reunidas no justificaban una condena contra el psicólogo. La postura de Dalma también coincide con el pedido de la Fiscalía, que reclamó una pena de cinco años de prisión para Díaz.

El juicio por la muerte de Maradona y los pedidos de condena

Las diferencias familiares se produjeron durante una etapa decisiva del proceso judicial, en la que los representantes de las distintas partes expusieron sus conclusiones sobre las responsabilidades de los profesionales que atendieron a Maradona.

En sus alegatos, la Fiscalía solicitó 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para Nancy Forlini, responsable de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov.

También reclamó cuatro años de cárcel para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de Enfermería Mariano Perroni, mientras que pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

Por su parte, el abogado de las hermanas de Maradona solicitó 10 años para Forlini, ocho para Luque y Cosachov, y tres para Almirón y Perroni, además de las absoluciones de Díaz y Di Spagna. En ese contexto, la discusión sobre Carlos Díaz se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre las querellas.

Mientras la representación de Jana considera que no existen fundamentos suficientes para condenarlo, Dalma y Gianinna sostienen que el psicólogo tuvo responsabilidad en decisiones que afectaron el seguimiento y el acompañamiento de su padre.

La controversia continuará formando parte del debate judicial hasta que el tribunal analice las pruebas, escuche los argumentos de las defensas y determine las eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona.