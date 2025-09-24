Con acceso a playas paradisiacas y comida deliciosa: así es el lujoso hotel W Costa Rica

Es un resort eco-friendly con unas vistas impresionantes, tres restaurantes de primer nivel y un plan ambiental que cuida la biodiversidad local.

El lujoso hotel se encuentra en medio de la vegetación de una isla paradisíaca.

En la provincia costarricense de Guanacaste se ubica uno de los hoteles más sofisticados de Centroamérica . Con suites de primer nivel, experiencias para todos los gustos y un entorno lleno de vegetación, el W Costa Rica es perfecto tanto para quienes buscan relajarse como para quienes disfrutan de hacer actividades al aire libre.

Este resort pertenece a la Reserva Conchal , un complejo privado que conserva especies autóctonas y ofrece acceso directo a la reconocida playa Conchal. Esta tiene todo lo que uno se imagina cuando le dicen la palabra "paraíso" , arena clara, mar calmo y vegetación tropical.

El hotel se encuentra a unas tres horas de San José, la capital de Costa Rica, y cuenta con tres edificaciones que tienen 151 habitaciones , suites y una residencia . Cada espacio incorpora balcones con vistas al océano o a jardines tropicales, mezclando completamente el interior y exterior con ventanales que van del piso al techo.

El hotel cuenta con un diseño colorido y contemporáneo, pero además se distingue por su oferta gastronómica . Tiene tres restaurantes proponen experiencias diferentes: "Cocina de Mercado" que tiene sabores locales y mediterráneos, "Latitud 10º Norte" que fusiona recetas de Costa Rica y Tailandia y por último "Zona Azul" ofrece platos con pescado fresco junto a la pileta.

Los huéspedes pueden relajarse en el AWAY Spa con masajes y tratamientos de belleza, entrenar en un gimnasio lleno de ventanales o disfrutar de actividades como snorkel, kayak, paddle surf, ciclismo y golf.

Lujoso pero ecológico: este es el compromiso del hotel

El W Costa Rica no solo busca ser de lo más lujoso, también lleva a cabo prácticas sostenibles para proteger el ambiente. Los restos orgánicos de la cocina se transforman en compost para jardines y huertas de la reserva. Las aguas residuales pasan por plantas de tratamiento que permiten reutilizarlas en el riego del campo de golf y áreas verdes. Incluso cuentan con una planta desalinizadora que aprovecha el agua del mar.

Para moverse usan vehículos eléctricos para reducir emisiones. También desarrollan programas sociales que fomentan la inclusión laboral, el empleo juvenil y oportunidades para amas de casa.