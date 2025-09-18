Pileta iluminada y restaurantes con vistas preciosa: así es el hotel de lujo que está dentro de una caja fuerte

Un antiguo palacio bancario se transformó en un espacio exclusivo con spa, gastronomía y arte en pleno centro de Madrid.

El Four Seasons Hotel Madrid convirtió un histórico edificio de 1887 en un alojamiento para viajeros que buscan experiencias únicas . Su arquitectura todavía mantiene la fuerza de la antigua sede bancaria, con columnas de mármol y un acceso que atraviesa la entrada de una antigua caja fuerte .

Hoy en día, este banco cuenta con unas suites monumentales , restaurante con gastronomía de autor y el spa urbano más grande del país, donde se tiene todo lo que necesita para ofrecer un paraíso elegante en el centro de la capital española.

El hotel se levanta sobre el antiguo Palacio de La Equitativa, que en su momento alojó a una aseguradora y después al Banco Español de Crédito . El proyecto juntó siete edificios en un solo complejo y devolvió a su lugar más de 16.000 piezas originales.

Las suites, con vistas a la Plaza de Canalejas , cuentan con un exclusivo mobiliario sofisticado con detalles históricos rescatados del viejo banco. Los baños están en mármol blanco y gris y cuentan con amenities exclusivos y personalizados.

En la terraza funciona el restaurante Dani Brasserie, la propuesta gastronómica de Dani García. Desde su terraza se aprecian las vistas panorámicas de los tejados madrileños y lo mejor viene al caer el sol, donde se puede disfrutar de platos con sabores internacionales, desde ceviches hasta cortes premium de pescado y carnes.

El spa es tan grande que abarca cuatro pisos y más de 1.400 metros cuadrados, con cabinas para tratamientos, sauna, baño de vapor, gimnasio equipado y un Hair Spa único. En la parte superior, la pileta cubierta recibe luz natural a través de grandes ventanales y durante el verano se suma un solárium con vistas abiertas.

El arte es otro de sus ejes. Más de 1.500 piezas contemporáneas, seleccionadas por curadores españoles, se distribuyen por las habitaciones, pasillos y espacios comunes. De hecho en el lobby hay una escultura monumental de KAWS y unas columnas de mármol verde.