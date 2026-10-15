Día Mundial del Gin Tonic: una guía de bares para disfrutar de este clásico

En su celebración, una selección de propuestas para salir, descubrir nuevas combinaciones y brindar con amigos en distintos puntos de la ciudad.

Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Gin Tonic , una fecha ideal para homenajear a uno de los tragos más elegidos en bares y restaurantes . Con distintas versiones, combinaciones y propuestas para todos los gustos, la jornada invita a recorrer algunos de los espacios de Buenos Aires que se destacan por su coctelería y ofrecen una buena oportunidad para disfrutar de una salida con amigos o en pareja.

Ubicado en Rincón de Milberg, Granero , combina cocina casera de lujo con un entorno natural y una propuesta sustentable que incluye huerta propia, horno de barro y carnes seleccionadas.

En su barra, el protagonismo lo tienen las reversiones del gin tonic, como el Pink Tonic Granero , preparado con gin, tónica, frutos rojos y menta, y el Granero Amarillo , que combina gin, limoncello, cordial de lima y tónica Schweppes. Ambas versiones pueden servirse en formato tradicional, con rodaja de cítricos o pepino a elección. Combinaciones de un clásico con toques de autor para disfrutar en su amplio salón o sus espacios al aire libre.

En Ronconcon , el gin tonic sale de su fórmula habitual con el Merle & Britvic Tonic , una creación de Emilio Bruno, bartender y dueño del lugar, que combina gin Merle, Britvic Tonic, pomelo y huacatay, una hierba de uso tradicional en la cocina peruana, de aroma intenso, que le da un giro fresco y herbal al clásico.

Para acompañar, la carta inspirada en recetas de Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Perú y Argentina despliega platos llamativos como el pan de maíz con pollo frito, palta, manjar negro (una salsa a base de manteca avellanada y dulce de leche) y jalapeños encurtidos; las croquetas de ají de gallina o los patacones, elaborados con plátano verde, carne mechada, queso llanero y pico de gallo con opción veggie.

Dirección: Beauchef 527, Caballito.

La propuesta se disfruta en una casona de Caballito con espíritu latino, música variada, patio interno y mesas en la vereda. Para aprovechar, todos los días hay un 10% de descuento para pagos en efectivo.

VARIEDAD DE ETIQUETAS EN MALCRIADO

La propuesta de Gin Tonics de Malcriado – entre Fuegos y Vinos permite elegir entre distintas etiquetas, como Aconcagua, Blu, Apóstoles, Tanqueray, Beefeater, Bombay y Hendrick’s, y combinarlas con tónica, frutas, cítricos y botánicos. La selección incluye pimienta, canela, anís, romero, menta, hibiscus y jengibre, además de lima, limón, naranja, pomelo, frutilla, frutos rojos, maracuyá y pepino.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall, Tortuguitas.

A cargo de Gonzalo Altamirano, la barra ofrece alternativas para personalizar cada copa según los ingredientes y perfiles aromáticos elegidos. La propuesta se integra a la carta de este restaurante y wine bar, donde las carnes al fuego comparten protagonismo con empanadas, pastas y platos pensados para el centro de la mesa. Malcriado cuenta con dos sedes: Parque Leloir y Tortugas Open Mall (TOM), con una oferta gastronómica que combina cocina a las brasas, vinos y coctelería.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall, Tortuguitas.

CLÁSICO EN CANTINA RECOLETA

La barra de Cantina Recoleta incluye en su carta dos versiones de gin tonic, como Gin & Tonic Merle y Gin & Tonic Beefeater, ideales para disfrutar como aperitivo o acompañar algunos de los platos de esta cantina y trattoria moderna, como las rabas en tempura o los buñuelos de acelga con alioli ahumado y limón, además de otras preparaciones para compartir.

Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

La propuesta de bebidas se completa con aperitivos, vermut, cerveza tirada y una selección de vinos.