PORTE propone una experiencia que cruza gastronomía, quesos y coctelería en Recoleta. El restaurante fue encontrando su identidad a partir de una primera etapa como bar de quesos, a la que luego sumó tapas y una barra, hasta convertirse en el bistró que funciona actualmente. La cocina de inspiración francesa convive con una selección de vinos y una propuesta de coctelería para la cena o el after office.
Un bistró de Recoleta donde los quesos de autor y la coctelería tienen un lugar propio
En un petit hôtel de principios del siglo XX, PORTE combina cocina de inspiración francesa, una selección de más de treinta variedades de quesos y una barra con cócteles de autor. Facundo Berti es chef y fromelier y Ezequiel Cunzolo, responsable de una coctelería inspirada en la literatura y los clásicos internacionales.
-
De las arepas al ceviche, una mesa que reúne los sabores de América Latina en Caballito
-
El pueblo cerca de Luján que crece como escapada de campo entre bosques, parrillas y polo
Al frente de la cocina está Facundo Berti; chef, socio y frommelier del proyecto. Su conocimiento sobre quesos es crucial en la identidad de PORTE, donde contempla una selección con más de treinta variedades de productores argentinos y referencias europeas, diferentes tipos de leche, técnicas de elaboración y tiempos de maduración.
Uno de los puntos de partida para conocerla son las tablas diseñadas por Berti. Pensadas para quienes comienzan a explorar este mundo, cada tabla presenta su propio carácter, con quesos de mayor intensidad y distintas maduraciones. Aparecen un Brie de Fermier, un Camembert de dos leches —vaca y cabra— y un Cendré de cabra, los tres de Santa Olalla, junto con Saint-Julien y Buthet. Se arma un recorrido sobre cómo el paso del tiempo modifica las texturas, concentra sabores y desarrolla nuevos aromas; degustación que Berti acompaña explicando los procesos de elaboración y maduración, además de recomendar sobre temperatura y orden de consumo. Cada selección llega a la mesa con frutas, mermeladas y lajas de chocolate según cada variedad.
La otra cara de PORTE está detrás de la barra, donde Ezequiel Cunzolo parte de combinaciones conocidas de la coctelería internacional y les incorpora preparaciones e ingredientes seleccionados para construir perfiles nuevos. Una de las referencias que atraviesa la propuesta es El Principito, libro que inspira los nombres de varios cócteles: Asteroide B612, Farolero, y Baobabs, entre otros.
Por eso, el cocktail insignia es Saint-Exupéry, preparado con ginebra, vino de Jerez, pomelo, solución salina y alcaparrón, que remite visualmente a un Martini y presenta un perfil seco. También está El Aviador, La Rosa y un apartado de bebidas sin alcohol bajo el nombre Los sin alcohol del Tano, con ingredientes como té, coco, durazno, almendras, uvas y azahares.
Para quienes buscan un plan después del trabajo, el ciclo PASA PORTE conecta los dos ejes del lugar: funciona como una selección semanal de cócteles internacionales a precio promocional, que cambia de una semana a otra y permite acompañar las bebidas con las tablas de quesos del frommelier.
Con una identidad construida alrededor del trabajo de Berti y Cunzolo, PORTE encuentra en los quesos y la coctelería dos caminos para ampliar su propuesta de bistró.
Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta.
Instagram: @porte_restaurant