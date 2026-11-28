Un bistró de Recoleta donde los quesos de autor y la coctelería tienen un lugar propio + Agregar ámbito en









En un petit hôtel de principios del siglo XX, PORTE combina cocina de inspiración francesa, una selección de más de treinta variedades de quesos y una barra con cócteles de autor. Facundo Berti es chef y fromelier y Ezequiel Cunzolo, responsable de una coctelería inspirada en la literatura y los clásicos internacionales.

Porte, el bistró con inspiración en Francia que se ubica en Recoleta.

PORTE propone una experiencia que cruza gastronomía, quesos y coctelería en Recoleta. El restaurante fue encontrando su identidad a partir de una primera etapa como bar de quesos, a la que luego sumó tapas y una barra, hasta convertirse en el bistró que funciona actualmente. La cocina de inspiración francesa convive con una selección de vinos y una propuesta de coctelería para la cena o el after office.

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Porte, en Recoleta: Azcuénaga 1268. Al frente de la cocina está Facundo Berti; chef, socio y frommelier del proyecto. Su conocimiento sobre quesos es crucial en la identidad de PORTE, donde contempla una selección con más de treinta variedades de productores argentinos y referencias europeas, diferentes tipos de leche, técnicas de elaboración y tiempos de maduración.

Facundo Berti, el jefe de la cocina en Porte. Uno de los puntos de partida para conocerla son las tablas diseñadas por Berti. Pensadas para quienes comienzan a explorar este mundo, cada tabla presenta su propio carácter, con quesos de mayor intensidad y distintas maduraciones. Aparecen un Brie de Fermier, un Camembert de dos leches —vaca y cabra— y un Cendré de cabra, los tres de Santa Olalla, junto con Saint-Julien y Buthet. Se arma un recorrido sobre cómo el paso del tiempo modifica las texturas, concentra sabores y desarrolla nuevos aromas; degustación que Berti acompaña explicando los procesos de elaboración y maduración, además de recomendar sobre temperatura y orden de consumo. Cada selección llega a la mesa con frutas, mermeladas y lajas de chocolate según cada variedad.

Los diferentes platos en Porte. La otra cara de PORTE está detrás de la barra, donde Ezequiel Cunzolo parte de combinaciones conocidas de la coctelería internacional y les incorpora preparaciones e ingredientes seleccionados para construir perfiles nuevos. Una de las referencias que atraviesa la propuesta es El Principito, libro que inspira los nombres de varios cócteles: Asteroide B612, Farolero, y Baobabs, entre otros.

Los vinos y quesos en Porte. Por eso, el cocktail insignia es Saint-Exupéry, preparado con ginebra, vino de Jerez, pomelo, solución salina y alcaparrón, que remite visualmente a un Martini y presenta un perfil seco. También está El Aviador, La Rosa y un apartado de bebidas sin alcohol bajo el nombre Los sin alcohol del Tano, con ingredientes como té, coco, durazno, almendras, uvas y azahares.

Porte, el bistró con inspiración francesa en Recoleta. Para quienes buscan un plan después del trabajo, el ciclo PASA PORTE conecta los dos ejes del lugar: funciona como una selección semanal de cócteles internacionales a precio promocional, que cambia de una semana a otra y permite acompañar las bebidas con las tablas de quesos del frommelier. Las variedades en Porte. Con una identidad construida alrededor del trabajo de Berti y Cunzolo, PORTE encuentra en los quesos y la coctelería dos caminos para ampliar su propuesta de bistró. Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta. Instagram: @porte_restaurant

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