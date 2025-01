El aeropuerto de Dubái rompió récord y fue el más transitado en 2024: tuvo más de 92 millones de pasajeros

Dubai Aeropuerto (1).png Para el 2032 planean trasladar a Emirates al aeropuerto DWC. Memphis Tour

El aeropuerto estatal es el hogar del transportista de larga distancia Emirates, que impulsa la red de negocios estatales y vinculados al Estado, conocida como “Dubai Inc“. Por otro lado, el CEO de Dubai Airports, Paul Griffiths, destacó que el aeropuerto había atendido a más de 700 millones de pasajeros en la última década, acercándose al doble de la población de Estados Unidos, según la conversación con The Associated Press.