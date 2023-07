Joya oculta: una parrilla secreta con una propuesta única que es furor entre amantes de la carne

la pasion de rosas 12.jpg La Pasión de Rosas

Se pueden repetir las opciones del menú, excepto la bebida que es una por persona. “La idea es que te sientas como en casa, puedas repetir o solicitar el punto de cocción que prefieras”, dijeron sus dueños.

La Pasión de Rosas por dentro

En total, tiene capacidad para 50 personas, una decisión que permite disfrutar al máximo de la parrillada, ya que -según César- “uno hace la reserva y listo, puede llegar -a partir de la hora de apertura- a la hora que desee. La mesa será para el comensal durante todo ese mediodía o esa noche. No trabajamos con turnos para que cada persona disfrute con total distensión de una atención personalizada y sin apuros”. Cabe destacar que es con reserva previa y, en caso de que uno desee otra opción de menú, deberá comunicarlo con anticipación.

la pasion de rosas 8.jpg La Pasión de Rosas

El espacio reducido también ofrece vivir una experiencia gastronómica y sensorial personalizada. Desde que entras hasta que salís del restaurante, la atención de los mozos y sus propios dueños te hace sentir como en casa. Constantemente, todo el equipo recorre las mesas consultando sobre los platos, las bebidas y, en muchas ocasiones, se da lugar a historias, anécdotas y relatos. La calidez y buena predisposición acompañan armónicamente a la propuesta gastronómica. Como aseguran en su menú, “si buscas elegancia, la encontrarás en nuestra forma de ser y no en la forma de vestir”.

En ese sentido, Ivana y César destacaron el rol de su equipo de cocineros y mozos, quienes “ayudan un montón y sin ellos no hubiera sido posible”. “Los conocemos hace años, estamos agradecidos y felices del equipo que tenemos”, afirmaron.

la pasion de rosas 9.jpg La Pasión de Rosas

El menú tiene un valor de $10 mil por persona, sin importar la propuesta. Mientras que el menú infantil cuesta $5.000. La parrilla se ubica en la calle José A. Berutti 287, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Abren viernes y sábados de 13 a 16:30 y 21 a 00:30; y los mediodías de domingos y feriados.

la pasion de rosas 3.jpg La Pasión de Rosas

Premios Travellers' Choice: Lo Mejor de lo Mejor

El sitio web TripAdvisor, que concentra opiniones de usuarios sobre gastronomía, turismo y alojamiento, realiza anualmente el ranking Travelers’ Choice Best of the Best (Lo mejor de lo mejor) basado en millones de reseñas y comentarios de internautas de todo el mundo. La clasificación presenta la categoría Restaurantes que cuenta con ocho subcategorías. Entre ellas, está Hidden Gems (joyas ocultas) que -como su nombre lo indica- reconoce a los 25 mejores restaurantes a nivel global que se mantienen fuera de los circuitos gastronómicos habituales, pero tiene el aval de autóctonos y foodies.

la pasion de rosas 10.jpg La Pasión de Rosas

La Pasión de Rosas apareció en el ranking 2022 en el puesto 23. De cara a la edición 2023, César recibió la noticia de que nuevamente están pre clasificados como posibles “joyas ocultas”. Los resultados recién se conocerán a finales de este año.