José Antonio Kast ordenó levantar barreras en la frontera de Chile con Bolivia para frenar la inmigración

La iniciativa fue una de sus principales promesas de campaña. Solicitó la colaboración de las Fuerzas Armadas.

El presidente de Chile, José Antonio Kast , dispuso este miércoles la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia con el objetivo de desalentar el ingreso de migrantes irregulares , una de las principales promesas que sostuvo durante su campaña electoral .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue anunciada durante un acto oficial realizado poco después de su asunción, en el que el mandatario firmó seis decretos iniciales , de los cuales tres estuvieron vinculados a la política migratoria .

Durante la ceremonia, Kast solicitó la colaboración de las Fuerzas Armadas para avanzar con las medidas. “Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios ” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal ”, expresó el presidente al jefe del Ejército de Chile , Pedro Varela .

La construcción de obstáculos físicos en la frontera forma parte de una estrategia que el nuevo gobierno presentó para controlar el ingreso irregular al país.

Según cifras oficiales, actualmente 337.000 extranjeros residen en Chile sin la documentación correspondiente , un dato que el gobierno de Kast utilizó como argumento para justificar las nuevas medidas.

Durante la campaña presidencial, el líder del Partido Republicano prometió adoptar una política más dura contra la inmigración irregular, incluyendo la deportación de cerca de 340.000 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela.

En ese contexto, el mandatario cuestionó la gestión anterior y aseguró que impulsará un cambio de rumbo en materia de seguridad y orden público.

“Este gobierno (por el de Boric) generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, afirmó durante la campaña electoral.

Auditoría al Estado y críticas al gobierno de Boric

En su primer mensaje tras asumir la presidencia, Kast también anunció que ordenará una auditoría general en todos los ministerios, con el objetivo de evaluar la situación en la que el gobierno de Gabriel Boric dejó la administración pública.

“Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, sostuvo el mandatario al referirse al estado de las cuentas públicas y de las instituciones.

El nuevo presidente también informó que residirá junto a su esposa, Pía Adriasola, en el palacio presidencial, lo que describió como una supuesta "señal de austeridad".

Según explicó, la decisión se tomó para evitar que el Estado continúe financiando el alquiler de viviendas privadas para los mandatarios, una práctica utilizada por algunos de sus predecesores.

Perfil del nuevo presidente de Chile

Con 60 años, José Antonio Kast acumuló tres décadas de trayectoria política y es padre de nueve hijos. Abogado de formación, se consolidó como una de las figuras más visibles de la derecha ultraconservadora chilena.

Entre sus posiciones más controvertidas figuran su rechazo al aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio igualitario y la eutanasia.

La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el dirigente boliviano Rodrigo Paz, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau y la dirigente venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.