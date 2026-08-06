José Antonio Kast anunció un paquete de leyes para combatir el crimen organizado en Chile

El presidente asumió con el compromiso de aplicar un plan de "emergencia" contra la delincuencia y la migración irregular. También endurecería las penas para quienes capten menores y otras medidas para facilitar las detenciones.

Si bien Chile es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años.

El presidente de Chile José Antonio Kast anunció un paquete de reformas legislativas para combatir el crimen organizado en su país, una de sus principales promesas de campaña. El país presentó en el último año una tasa de homicidios de cinco cada 100.000 habitantes y advierten por el ingreso de grupos de países vecinos.

Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de "emergencia" contra la delincuencia y la migración irregular.

Si bien Chile es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua .

Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década. Mientras, en cuanto a la propuesta de Kast, informada por él en televisión, consta de "más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días", adelantó.

Eso "nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas", aseguró.

Kast adelantó que "van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile". DW

Entre otras medidas que tomó el presidente, reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar "la capacidad de expulsión efectiva" de indocumentados, sin entregar más detalles.

También endurecería las penas para quienes capten menores para integrar sus organizaciones criminales y ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.

Chile aprobó la mega reforma económica de José Antonio Kast, pero su entrada en vigor enfrenta nuevos obstáculos

El Congreso de Chile aprobó este martes la megarreforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast, un proyecto que busca estimular el crecimiento, reducir impuestos e incentivar las inversiones. Sin embargo, la aplicación de la norma no será inmediata, ya que el Gobierno anunció un veto para modificar algunos artículos y varias disposiciones quedaron sujetas al análisis del Tribunal Constitucional.

La iniciativa representa la principal apuesta económica de José Antonio Kast desde que asumió la Presidencia en marzo con la promesa de reactivar la economía chilena después de varios años de bajo crecimiento.

Tras la votación en el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el alcance de la reforma y sostuvo que marcará un cambio de rumbo para el país. "Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer, vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso", afirmó ante la prensa.