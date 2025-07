EEUU e Irán no lograron un acuerdo sobre el pedido de enriquecimiento de uranio cero

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, informó que por el momento no habrá acuerdo entre su país y Estados Unidos en relación al enriquecimiento del uranio , tema que semanas atrás disparó la escalada de las tensiones en Medio Oriente. Según el funcionario iraní, el tratado no será firmado mientras que Washington siga exigiendo que el desarrollo de esta tecnología sea nulo .

Además, Araghchi remarcó: " Washington debe explicar por qué atacó a Irán , compensar a Irán por el daño causado y garantizar que no volverá a hacerlo, en futuras conversaciones".

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos: estancadas

En una entrevista publicada este jueves por el Financial Times en Teherán, Araghchi sostuvo que existe margen para el diálogo. Sin embargo, resaltó que entre ambos países no hay ninguna propuesta firme: “Sin enriquecimiento cero, no tenemos nada”.