En medio de la tensión cambiaria, Javier Milei y Luis Caputo se mostraron juntos y minimizaron la suba del dólar: "Se podía dar"

Milei y Caputo rechazaron un mensaje que se viralizó en redes sociales que daba cuenta de una pelea a puños entre ambos en Casa Rosada . El ministro de Economía respondió con risas tras ser consultado por el conflicto, dando a entender que la relación estaba bien, sin ningún problema. " ¿Vos me estás jodiendo ?", dijo Milei con una carcajada al escuchar la consulta.

"Me llamó Javi para decirme '¿podés creer que están diciendo que nos peleamos?'", relató el ministro. "Los periodistas me preguntaban si me habían sacado en ambulancia de Casa Rosada", acotó el mandatario.