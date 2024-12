El líder opositor Edmundo González insiste con volver a Venezuela: "Los voy a sorprender"

Debido a los riesgos que implica esta acción, González Urrutia aclaró que no dará más detalles para no entorpecer los planes. “Si yo revelo ahorita la forma en la que estamos pensando regresar, no tendrá mucho sentido. La idea es que nosotros regresemos a Venezuela por la vía que más fácil sea”, afirmó.

Revelan que Venezuela pidió liberar a dos personas a cambio de los asilados en la Embajada argentina en Caracas

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, afirmó este martes que el gobierno de Venezuela pidió la liberación de dos personas cercanas al régimen detenidas en Argentina y Ecuador para otorgar salvoconductos a los seis opositores asilados en la Embajada Argentina en Caracas.

"Yo fui a Brasil personalmente, por instrucción del presidente (Gustavo) Petro, porque logramos en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela que se dieran los salvoconductos a estas seis personas (...) ellos pedían que Argentina liberara una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glas en Ecuador", reveló Murillo.

Estas declaraciones fueron hechas ante la prensa durante la Cumbre de Pueblos Afrodescendientes del Caribe Occidental, en el archipiélago caribeño de San Andrés, donde el canciller colombiano dio el discurso de clausura.