A 100 días del secuestro del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: cómo sigue la causa y qué dice su familia

Desde entonces, no se volvió a saber nada sobre su paradero. El 13 de diciembre de 2024, la ministra e Seguridad, Patricia Bullrich, denunció públicamente el secuestro en su cuenta de X , calificando la detención como ilegal y violatoria de los derechos humanos, exigiendo su liberación.

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, manifestó durante una entrevista para C5N: “Desde ese día a las 10:57 no sé más nada, no tengo información de dónde está”. Ella califica como una “desaparición forzada” la situación. Además, le pidió a Bullrich , que “haga el esfuerzo de sentarse a hablar”.

“Estuve recorriendo lo que es el Ministerio Público, los Tribunales, con la intención de obtener información sobre la situación de Nahuel y no hay nada”, explicó en referencia al recorrido que hace desde hace varios meses, yendo a cada institución venezolana.

Nahuel-gallo-y-pareja (1).jpg Nahuel Gallo junto a su esposa y su hijo. Cortesía: Mendoza Post

Gómez también alertó sobre el hecho de que Nahuel “todavía no está registrado en ningún tribunal venezolano, no tiene ni siquiera una causa penal abierta, derecho a la defensa ni la posibilidad de acceder a un defensor público. Ningún abogado ha podido al día de hoy hablar con él”.

Asimismo, la esposa del gendarme argentino detalló cómo las denuncias por la violación de los derechos humanos de Nahuel no habían logrado ninguna respuesta. “Es desesperante que no te den respuestas o que no te quieran ayudar”, expresó.

Para ella, quien se trasladó desde la ciudad de Puerto de la Cruz a Caracas con su madre y su hijo para estar cerca de las autoridades venezolanas y poder presentar los reclamos en persona, la situación es clara: “Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada” y “es obvio que lo que le están haciendo es una arbitrariedad”.

La esposa de Nahuel Gallo sobre su comunicación con Patricia Bullrich

En relación con la reacción inicial del gobierno de Javier Milei sobre el caso, la mujer consideró que no fue la adecuada: “Siento como que lo politizaron de una manera que no se tenía que hacer”, afirmó.

En este sentido, aclaró que Gallo no había viajado a Venezuela por razones políticas: “El viaje de Nahuel primero no fue nada político, no vino por orden de Argentina, vino porque venía a buscarnos a nosotros, que somos su familia”.

Luego, insistió en que la manera en que el gobierno manejó la información fue “horrible, asquerosa”. “Yo entiendo el carácter que tiene la ministra Bullrich y cómo lo tomó, pero creo que hubo mucha agresividad al principio. Ese accionar del gobierno argentino para mí no ayudó en la búsqueda”, añadió.

Además, volvió a cuestionar el manejo del caso por parte de la ministra de Seguridad: “Yo si tengo a un gendarme argentino detenido en Venezuela, voy y me siento a dialogar. Muéstrale las pruebas de que Nahuel no venía a hacer nada de lo que decía el gobierno venezolano”, indicó.

María también lamentó no haber tenido la oportunidad de hablar directamente con Bullrich durante estos 100 días: “Nunca hubo una intención de ella para conmigo”.

En relación con la ministra, la esposa del gendarme insistió: “En estos 100 días, le diría a Bullrich que haga el esfuerzo de dialogar, de sentarse a hablar. Hay un ser humano que sé que está sufriendo y hay un niño de dos años que pregunta todos los días por su papá y obviamente lo necesita. Le diría que basta, que nos sentemos, esto se tiene que solucionar hablando”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1868810686823866822&partner=&hide_thread=false Diosdado Cabello, sos el lacayo de una dictadura criminal y cobarde. Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos.



Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. Cada minuto que lo retenés,… pic.twitter.com/ipcp2OnIrs — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 17, 2024

Además, aseguró tener pruebas de la inocencia de su esposo y subrayó que si Nahuel cometió algún error, deben permitírseles “resarcirlo, pero no con una desaparición forzada, porque eso es lo más grave”.

“No son fáciles estos 100 días, yo no duermo. Quiero decir basta, vamos a sentarnos a hablar y decir ‘qué es lo que necesitan, qué se requiere’ y ya. Quiero pensar que lo están haciendo y tienen en resguardo la información, pero ya es demasiado todo esto. Yo no doy más”, finalizó.

El reclamo de Argentina ante la OEA

El 10 de marzo de 2025, Argentina presentó un nuevo reclamo durante la Asamblea General de la OEA para exigir la liberación de Nahuel Gallo. Carlos Cherniak, futuro embajador de Argentina en la OEA, expresó: “Mi país expresa su profunda preocupación por la persistencia de regímenes que vulneran de manera sistemática los derechos fundamentales. La situación en Venezuela es particularmente alarmante: tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro ha desconocido la voluntad popular, consolidando un gobierno carente de legitimidad democrática”.

Cherniak agregó: “Argentina ha sido directamente afectada por las graves consecuencias de este accionar. La desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en condiciones inhumanas y sin garantías procesales, constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales. Su liberación es una prioridad para mi país, y confiamos en que la comunidad internacional hará uso de sus mecanismos para coadyuvar en la pronta resolución de esta situación”.