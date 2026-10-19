El papa León XIV habló con Volodimir Zelenski tras su contacto con Vladimir Putin y pidió una tregua humanitaria en Ucrania

El Pontífice busca garantizar la llegada de alimentos y medicamentos, además de una evacuación segura de los civiles que permanecen atrapados en Oleshky, una ciudad ocupada por Rusia en la región de Jersón. Días atrás, había planteado la misma iniciativa ante el mandatario ruso.

El papa León XIV habló con Zelenski tras su contacto con Putin y pidió una tregua humanitaria en Ucrania.

El papa León XIV mantuvo una conversación telefónica este lunes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , para abordar la crisis humanitaria en Oleshky, una localidad de la región de Jersón ocupada por las fuerzas rusas. El contacto se produjo después de que el Pontífice dialogara el viernes con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a quien le había solicitado una tregua para facilitar el ingreso de asistencia y la evacuación de la población civil.

Durante la comunicación con Zelenski, el Santo Padre manifestó su preocupación por las condiciones de vida de los habitantes de Oleshky y recordó el pedido de una pausa humanitaria que ya había presentado ante Moscú. Según informó Vatican News, León XIV expresó su esperanza de que la cooperación entre las partes permita el acceso de alimentos, ayuda médica y mecanismos para una evacuación voluntaria y segura de los civiles .

El pontífice también reafirmó el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la búsqueda de la paz, en un contexto en el que la guerra continúa afectando a distintas regiones de Ucrania.

La situación en Oleshky representa uno de los focos de preocupación humanitaria en la región de Jersón. De acuerdo con fuentes ucranianas citadas en el informe del Vaticano, alrededor de 2.000 personas permanecen en la localidad, entre ellas unos 50 niños , en condiciones de extrema precariedad.

El papa León XIV mantuvo conversaciones telefónicas con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, para abordar la crisis humanitaria en la ciudad ocupada de Oleshky.

Durante los últimos meses, los residentes han sufrido la falta de servicios esenciales, como agua potable, electricidad y medicamentos. La ausencia de ambulancias agrava las dificultades para atender emergencias médicas, mientras que las restricciones para salir de la ciudad mantienen a la población en una situación de aislamiento.

Las posibilidades de evacuación también están severamente limitadas. El puente que conectaba Oleshky con Jersón fue destruido en noviembre de 2022, mientras que las carreteras de salida y los caminos de las localidades cercanas se encuentran minados, según el reporte vaticano.

En este escenario, las autoridades ucranianas acusan a las fuerzas rusas de impedir el establecimiento de corredores humanitarios, mientras que Moscú responsabiliza a Kiev por las dificultades para habilitar esos pasos.

Ante la gravedad de la situación, León XIV busca que ambos gobiernos acuerden una tregua que permita el ingreso de suministros básicos y garantice la salida de quienes deseen abandonar la ciudad sin poner en riesgo sus vidas.

La intervención en Oleshky se inscribe en la estrategia diplomática que León XIV impulsa desde el comienzo de su pontificado. Pocos días después de ser elegido, el Papa ofreció al Vaticano como sede neutral para eventuales negociaciones entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de contribuir a una solución pacífica, justa y duradera.

El contacto con Putin, según explicó el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fue una iniciativa del propio Pontífice. Durante esa conversación, León XIV solicitó una pausa en las hostilidades que permitiera la entrega de alimentos y medicamentos, además de una evacuación segura de los civiles atrapados en Oleshky.

La iniciativa refleja la intención de la Santa Sede de mantener abiertos los canales de comunicación con ambos gobiernos, incluso en medio de las profundas diferencias que persisten entre Moscú y Kiev.

Los contactos de León XIV con Zelenski

El diálogo del lunes se suma a una serie de encuentros y comunicaciones entre el Papa y el presidente ucraniano. El primer contacto telefónico oficial tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, apenas cuatro días después de la elección de León XIV. En esa oportunidad, Zelenski invitó al pontífice a visitar Kiev y manifestó la disposición de Ucrania a participar en nuevas negociaciones, incluidas conversaciones directas.

Ambos volvieron a reunirse el 18 de mayo de 2025, luego de la misa de inicio del pontificado celebrada en la plaza de San Pedro. Posteriormente, el 9 de julio, mantuvieron una audiencia privada en Villa Barberini, la residencia papal de Castel Gandolfo, donde analizaron la posibilidad de organizar futuras conversaciones de paz en el Vaticano.

El 9 de diciembre de ese año, el Papa y Zelenski volvieron a encontrarse en Castel Gandolfo. Entre los temas abordados estuvieron la necesidad de mantener abierto el diálogo, la situación de los prisioneros de guerra y el regreso de los niños ucranianos deportados a Rusia.

En paralelo, el cardenal Matteo Zuppi continuó con sus gestiones diplomáticas y humanitarias, con visitas a Kiev y Moscú. También se destacó la labor del arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, en los esfuerzos de la Santa Sede por sostener los canales de comunicación.

El 3 de abril, durante la Pascua, León XIV había vuelto a comunicarse con Zelenski en medio de una nueva escalada de ataques rusos con drones y misiles. En esa ocasión, expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y reiteró sus pedidos de asistencia humanitaria, liberación de prisioneros y una salida negociada al conflicto.

Con su nuevo llamamiento por Oleshky, el Papa busca traducir sus gestiones diplomáticas en una respuesta inmediata para los civiles afectados por la guerra, mientras insiste en la necesidad de avanzar hacia una paz duradera entre Rusia y Ucrania.