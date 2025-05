Israel bombardeó a los hutíes en Yemen y temen una nueva escalada del conflicto

"El régimen terrorista hutí opera desde hace un año y medio bajo dirección y financiamiento iraní para dañar a Israel y sus aliados, desestabilizar el orden regional y obstruir la libertad de navegación global", aseguraron en el escrito.

El primer ataque fue supervisado por el primer ministro Benjamin Netanyahu desde su búnker de comando de la IAF en Tel Aviv. Junto a él, estuvo el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

El medio local The Jerusalem Post aseveró que doce objetivos relacionados con el grupo rebelde apoyado por Irán fueron alcazados también en el sexto bombardeo israelí contra posiciones hutíes desde julio de 2024.

A su vez, fuentes occidentales sostuvieron que los bombardeos no se limitaron a blancos militares, sino que también incluyeron infraestructuras económicas de uso dual, como puertos, aeropuertos y plantas de energía. Incluso, una de las explosiones alcanzó la plaza principal de Saná durante una manifestación en apoyo a los palestinos en Gaza.

Primer gran bombardeo de Israel desde enero

Este fue el primer operativo de esta magnitud desde el 11 de enero, cuando Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a cabo la mayor ofensiva conjunta de la guerra hasta ese momento.

En aquella oportunidad, se trató de un bombardeo a instalaciones militares hutíes como la planta eléctrica de Hezyaz y los puertos de Hodeidah y Ras Issa. Desde entonces, hubo más de 1000 ataques estadounidenses bajo el mandato de Donald Trump, las cuales apuntaban a evitar la intervención directa de Jerusalén.

El investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, Danny Citrinowicz, expresó en diálogo con The Jerusalem Post sobre los ataques de los hutíes a Israel: "Este es un enemigo que Israel no había enfrentado antes. Está lejos, está muy motivado y su lucha contra Israel es ideológica. No hay una solución simple para este desafío".

Por lo pronto, desde Teherán, el canciller iraní Abbas Araghchi acusó a Israel a través de X de provocar una escalada regional y de interferir en la política estadounidense "para arrastrarla hacia otra catástrofe en nuestra región".