La reacción de los diarios del mundo a la operación de León XIV por un tumor maligno

El Sumo Pontífice fue intervenido quirúrgicamente en Roma. Durante el procedimiento le extrajeron un tumor maligno.

El Vaticano informó este martes que los médicos le extirparon un tumor maligno al papa León XIV durante la cirugía programada que se llevó a cabo en Roma. El Sumo Pontífice se encuentra en su habitación . La recuperación demandará alrededor de una semana y por el momento sigue previsto su viaje a la Argentina el próximo 8 de noviembre .

La noticia se conoció en horas de la tarde a través de un mensaje de la Santa Sede en el que se precisó que el examen histológico efectuado durante la cirugía confirmó que el nódulo detectado correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, una posibilidad que ya había sido contemplada a partir de los estudios preoperatorios.

Los principales medios del mundo se hicieron eco del diagnóstico. En Roma, Corriere della Sera informó que "El Papa fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Gemelli, donde se le extirpó un tumor. La operación duró 90 minutos".

En el artículo repasan el comunicado de la Santa Sede, informan que el equipo médico estuvo dirigido por Stefano Margaritora, a quien definen como un "experto en técnicas mínimamente invasivas y robóticas" y señalan que fuentes del Vaticano indicaron que "los médicos no mencionaron la quimioterapia" como un posible tratamiento.

Respecto a la evolución del Papa, informaron que se prevé que el post operatorio dure una semana, tiempo durante el cual continuará en el Hospital Gemelli.

En EEUU, país natal de León XIV, The New York Times puso en primera plana la noticia titulada "El Vaticano afirma que al Papa León XIII le diagnosticaron cáncer de pulmón durante una cirugía", acompañada de una imagen del Sumo Pontífice ingresando al Policlínico Gemelli de Roma.

Además de repasar el comunicado de El Vaticano, la publicación se hizo eco de un comentario del Dr. Sudish Murthy, cirujano de la Clínica Cleveland, que destaca que el cáncer de pulmón habría sido detectado en etapa temprana y que suele tener "una tasas de supervivencia muy alta".

El diario de la capital de EEUU, Washington Post, también se hizo eco de la noticia. "El Vaticano afirma que la cirugía realizada al Papa León XIII le extirpó un nódulo canceroso en el pulmón", informaron.

En la bajada, el sitio web señaló que el adenocarcinoma pulmonar es "uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón" y puntualizaron en que las autoridades de El Vaticano comunicaron "que la intervención se completó con éxito".

En Alemania, Der Spiegel apeló a un titular más corto y conciso para dar cuenta del estado de salud del jefe de la Iglesia Católica. “El Papa León tiene cáncer de pulmón”, informaron.

En la bajada, se explayaron sobre la operación: “Durante una intervención quirúrgica, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho: según sus médicos, el papa León XIV padece cáncer. Se dice que se recuperó satisfactoriamente de la operación, que duró aproximadamente 90 minutos”.

La noticia se replicó en Inglaterra. El diario The Guardian tituló "Al Papa León le diagnosticaron cáncer de pulmón tras extirparle un tumor durante una cirugía". Al igual que la publicación alemana, informaron que la cirugía resultó "exitosa" y que salió "según lo previsto".

En España, el diario El País optó por informar sobre el diagnóstico del carcinoma en el título, pero acompañado de una mirada optimista de la cirugía, brindando una luz de esperanza respecto a la evolución del Sumo Pontífice. "El Vaticano revela que el Papa tenía un tumor maligno en el pulmón y la operación ha concluido 'positivamente'", señala la publicación.

En el copete, el artículo pone el foco en el primer parte médico de León XIV que confirma “el diagnóstico de un adenocarcinoma, como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”. Dentro remarcan la complejidad de la operación y del diagnóstico, pero recuerdan también que al papa Francisco en su juventud debieron extirparle parte de un pulmón, hecho que no le impidió tener una vida normal.