El Vaticano activa un plan de emergencia y prepara el "cuarto de crisis" por la operación del papa León XIV

La Santa Sede reorganiza su funcionamiento ante la próxima intervención quirúrgica del Pontífice, quien anunció que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar. Mientras se prepara para su internación, un grupo de altos funcionarios coordinará las tareas administrativas y diplomáticas para garantizar la continuidad de la actividad.

El Vaticano comenzó a organizar un dispositivo de coordinación institucional ante la próxima operación del papa León XIV , quien comunicó que deberá someterse a una intervención quirúrgica después de que los médicos le detectaran un nódulo en un pulmón .

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La situación abrió interrogantes sobre el funcionamiento de la Santa Sede durante la recuperación del Pontífice y sobre el papel que desempeñarán los principales responsables de la administración vaticana mientras permanezca hospitalizado.

Según la información publicada por el periodista James Galeazzi, la coordinación se concentrará en un grupo reducido de autoridades que garantizará la continuidad de las decisiones administrativas, financieras y diplomáticas.

El esquema contempla una articulación entre el Apartamento Pontificio , donde trabajan los colaboradores más cercanos de León XIV, y la Secretaría de Estado , principal organismo de coordinación política y diplomática de la Santa Sede.

Entre los integrantes del entorno inmediato del Papa aparecen sus secretarios Don Edgard y Don Marco Billeri , mientras que la estructura institucional estará encabezada por funcionarios de la Curia romana.

El Papa deberá ser operado de un nódulo pulmonar. Vatican News

Quiénes integran el equipo que coordinará el Vaticano durante la recuperación del Papa

El canonista Don Filippo Di Giacomo explicó que, ante situaciones excepcionales, el Vaticano dispone de una estructura capaz de sostener su funcionamiento incluso cuando el Pontífice no puede ejercer personalmente todas sus actividades.

De acuerdo con su descripción, el núcleo de coordinación está integrado por el secretario de Estado, Pietro Parolin; su colaborador Paolo Rudelli; y los responsables de áreas estratégicas, entre ellos Giordano Piccinotti, vinculado con las finanzas, y Paul Gallagher, encargado de las relaciones internacionales.

El especialista definió este mecanismo como una “sala de guerra”, destinada a garantizar la continuidad de la gestión durante períodos de emergencia.

Según Di Giacomo, se trata de una estructura que puede mantener operativas las principales funciones de la Santa Sede frente a circunstancias extraordinarias, aunque ello no implica una transferencia automática de las atribuciones del Pontífice.

El canonista también se refirió a los cambios introducidos en la organización de la Curia por la constitución apostólica Praedicate Evangelium, y cuestionó sus consecuencias sobre la estructura administrativa de la Iglesia.

En ese sentido, sostuvo que la continuidad institucional constituye uno de los elementos centrales del funcionamiento del Vaticano, incluso frente a situaciones de extrema gravedad.

El actual camarlengo de la Iglesia católica es el cardenal Kevin Joseph Farrell, quien desempeña funciones específicas durante los períodos de sede vacante. Sin embargo, una internación o intervención quirúrgica del Papa no activa automáticamente ese procedimiento.

León XIV anunció que será operado por un nódulo pulmonar

La reorganización se produjo después de que el propio Pontífice comunicara públicamente su situación médica.“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón; me operarán en los próximos días”, expresó León XIV al referirse a la intervención prevista.

El anuncio generó preocupación por su estado de salud, aunque la información difundida no permite establecer la naturaleza del nódulo ni determinar el alcance de la operación.

El sacerdote Giulio Albanese, asesor de la Secretaría de Estado, destacó la decisión del Papa de comunicar personalmente su enfermedad y consideró que refleja una dimensión humana de su ministerio.

Para Albanese, la situación también permite visibilizar la importancia del acompañamiento de los fieles y de la confianza en los profesionales de la salud durante los períodos de enfermedad.

El religioso señaló que incluso quienes ocupan las máximas responsabilidades dentro de la Iglesia necesitan apoyo y cercanía cuando atraviesan dificultades personales.

Mientras tanto, la atención está puesta en la intervención prevista en el Hospital Gemelli de Roma, donde el Pontífice deberá recibir asistencia médica.

Qué sucede con el gobierno de la Iglesia cuando un Papa está hospitalizado

Desde el punto de vista del derecho canónico, la internación de un Pontífice no supone la suspensión de su autoridad ni la apertura de una sede vacante.

El Papa conserva sus atribuciones mientras continúe en el cargo, independientemente de que una enfermedad limite temporalmente su capacidad para participar en determinadas actividades.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Por lo tanto, una operación o una hospitalización prolongada no implica que otro funcionario asuma automáticamente la conducción de la Iglesia católica.

La situación es diferente de la que se produce ante el fallecimiento del Pontífice o una renuncia válidamente presentada, circunstancias que activan procedimientos específicos para la transición institucional.

No obstante, la práctica administrativa permite que los colaboradores más cercanos y las autoridades de la Curia mantengan las actividades habituales y ejecuten las decisiones correspondientes a sus competencias.

El antecedente que aparece como referencia es el de Juan Pablo II, quien atravesó un período de recuperación después del atentado que sufrió al comienzo de su pontificado.

En aquella oportunidad, el entonces secretario de Estado, Agostino Casaroli, y el secretario personal del Papa, Stanisaw Dziwisz, desempeñaron funciones centrales en la coordinación de las actividades vaticanas.

El denominado “modelo Wojtyla post-ataque” permitió sostener la gestión institucional mientras Juan Pablo II se recuperaba y posteriormente retomaba sus funciones.

Las diferencias entre León XIV y Francisco en la organización del Vaticano

El sociólogo Massimo Introvigne analizó la situación y consideró que el actual Pontífice impulsó un modelo de conducción con mayor protagonismo de las estructuras institucionales.

Según su interpretación, durante el pontificado de Francisco predominó un estilo de gobierno más concentrado en la figura personal del Papa, mientras que León XIV buscó reforzar los mecanismos tradicionales de funcionamiento de la Curia.

Introvigne sostuvo que esa orientación podría facilitar la continuidad de las actividades de la Santa Sede ante una ausencia prolongada del Pontífice.

El especialista también interpretó los nombramientos realizados antes del anuncio de la operación como una señal de la importancia que Prevost atribuye al trabajo coordinado entre las autoridades eclesiásticas.

“No me miren a mí, miren a la Iglesia”, es la expresión atribuida a León XIV que, según este análisis, sintetiza su concepción institucional del papado.

Mientras se aproxima la intervención quirúrgica, el Vaticano busca mantener la normalidad de sus actividades religiosas, administrativas y diplomáticas.

La evolución de la salud de León XIV determinará el ritmo de su regreso a las funciones habituales, mientras sus colaboradores más cercanos y las autoridades de la Secretaría de Estado coordinan las tareas necesarias durante su recuperación.