Luis Antonio Tagle Tagle, el cardenal que sonó para suceder a Francisco y gana protagonismo con León XIV

El purpurado encabezó una misa multitudinaria en Roma donde leyó la homilía que el Papa envió por escrito. La celebración reunió a representantes de la Iglesia y familias de todo el mundo.

La homilía enviada por León XIV destacó el amor, la educación de los hijos y la importancia de fortalecer los vínculos familiares.

El cardenal Luis Antonio Tagle presidió este miércoles una misa multitudinaria en el Vaticano , en la que los fieles rezaron por la recuperación del papa León XIV, hospitalizado desde el 13 de octubre tras una intervención quirúrgica en el pulmón. Durante la celebración, el purpurado leyó una homilía que el Pontífice había preparado por escrito.

La misa marcó el cierre del encuentro A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias, una convocatoria que reunió en el Vaticano a obispos, patriarcas, parejas y especialistas de distintas partes del mundo.

Al comienzo de la celebración, Tagle explicó que actuaba con “un mandato especial del Santo Padre”. La decisión buscó expresar públicamente la comunión eclesiástica que León XIV concedió a Polis III Nona, patriarca de Bagdad de los Caldeos , quien también participó de la Eucaristía.

La actividad se desarrolló mientras el Pontífice permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma , donde fue operado para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. En paralelo, la señal oficial del Vaticano transmitió oraciones especiales por su salud, en una muestra de acompañamiento de la comunidad católica.

Aunque no estuvo presente físicamente, el Papa hizo llegar su mensaje a través de la homilía leída por Tagle. En el texto, tomó como punto de partida el Himno a la caridad de san Pablo y el mandamiento del amor de Jesús para reflexionar sobre los desafíos de la vida familiar.

El cardenal Tagle explicó que actuaba con un “mandato especial del Santo Padre” durante la misa celebrada ante fieles y representantes de la Iglesia.

El Pontífice advirtió sobre las consecuencias de una vida sin caridad y describió a quien carece de ella como “una voz sin amor, un oído incapaz de llevar mensajes al corazón, una individualidad lejana, fría, impenetrable”.

También puso el foco en la formación de los jóvenes que se preparan para el matrimonio y destacó la importancia de las virtudes, con una mención especial a la castidad, a la que definió como “condición preciosa para el crecimiento genuino del amor interpersonal”.

En otro pasaje, León XIV remarcó que “ningún hogar, por herido que esté, deja de poder crecer a partir del amor”. Según planteó, la construcción de vínculos sólidos depende de las acciones cotidianas y no exclusivamente de los grandes gestos.

El papa León XIV permanece internado en Roma tras una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. Facebook Vatican News

El mensaje del Pontífice sobre el futuro de las familias

La homilía también incluyó una defensa del papel de la familia en la transmisión de valores y en el acompañamiento de los hijos. En ese sentido, el Papa sostuvo: “Sin familias sólidas, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene porvenir”.

Además, llamó a recuperar la oración en el hogar y reconoció que esa práctica “se ha debilitado notablemente en muchas partes del mundo”. Sobre este punto, señaló que la oración compartida y los sacramentos “son un alimento sólido y una medicina saludable” para la vida familiar.

La celebración contó con la participación del cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, quienes concelebraron junto a Tagle.

Una oración especial por la recuperación de León XIV

El encuentro había comenzado el 7 de octubre y reunió durante varios días a representantes de Iglesias orientales, presidentes de conferencias episcopales, matrimonios y expertos. La agenda incluyó testimonios, meditaciones, exposiciones, debates grupales y momentos de oración en torno a Amoris laetitia, la exhortación apostólica publicada por el papa Francisco en 2016.

En el tramo final de la misa, una de las plegarias de los fieles estuvo dedicada a la recuperación del actual Pontífice. Los participantes pidieron que “sienta el confort de la presencia del Señor y el sostén de la oración de toda la Iglesia, pueda atravesar una serena convalecencia y lograr un pronto y completo restablecimiento”.

Tagle concluyó la celebración encomendando “a todas las familias y a la Iglesia entera a la Sagrada Familia de Nazaret”, en sintonía con la oración con la que Francisco había cerrado Amoris laetitia una década atrás.