"Me siento como Batman": los últimos mensajes del conductor del Tesla Cybertruck que explotó en Las Vegas

Según mensajes de texto obtenidos por The Denver Gazette , el militar contactó a su exnovia, Alicia Arritt , el mismo día que alquiló el Cybertruck a través de la plataforma Turo . “Renté un Cybertruck. Es lo máximo”, habría escrito Livelsberger, quien también comparó el vehículo con el estilo de un superhéroe. “Me siento como Batman o en Halo”, escribió refiriéndose al personaje de DC Comics y al famoso videojuego .

Livelsberger retomó de este modo el contacto con Arritt, con quien no hablaba desde 2021. La joven afirmó que estaba sorprendida ya que desde su separación, el boina verde se casó y tuvo una hija . The Denver Gazette obtuvo dichos mensajes tras los eventos, confirmando que estos intercambios ocurrieron solo días después de que abandonara su hogar en Colorado Springs tras una confrontación con su esposa por una supuesta infidelidad.

Los conocidos de LiveIsberger están sorprendidos

Quienes conocieron al atacante cuestionan posibles razones detrás de este evento tan violento. Arritt expresó su desconcierto en declaraciones a The Denver Gazette. “No entiendo por qué lo hizo”, sentenció y agregó que él era “el hombre más amable” que había conocido.

tesla torre trump.jpg Su exmujer dijo que fue el "hombre más amable" que conoció.

Livelsberger había salido de su casa el 26 de diciembre, luego de una discusión con su esposa quien le recriminó una infidelidad. A partir de ese momento, el militar decidió rentar el Tesla Cybertruck para emprender su viaje a Las Vegas y dejar atrás a su familia.

Las autoridades identificaron el cuerpo del sospechoso, que sufrió quemaduras severas, a través de su pasaporte y su identificación militar encontrada dentro del vehículo. Según un informante no identificado consultado por The New York Post, Livelsberger —un ferviente patriota con una imagen de “tipo Rambo”— pudo haber elegido este modelo de automóvil específicamente para minimizar las víctimas civiles potenciales, dado su diseño resistente.

Livelsberg era un soldado activo de Estados Unidos y murió en el acto tras detonar desde el interior del vehículo. El FBI aseguró que no existe un "vínculo concluyente" entre la explosión en Las Vegas y el atropello masivo ocurrido el mismo día en Nueva Orleans, donde el veterano estadounidense Shamsud-Din Bahar Jabbar dejó al menos 15 muertos, según informó AFP. No obstante, las autoridades investigan una posible conexión entre ambos hechos

Una camioneta Tesla Cybertruck estalló este miércoles en la entrada de un hotel de Donald Trump en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. La explosión dejó un muerto y al menos siete heridos. Elon Musk, dueño de la compañía automotriz, descartó una falla en el vehículo. El magnate septuagenario asumirá la presidencia del país los próximos días.

El incidente se produjo a las 8.40 am de Nevada, según informó NBC News. El sheriff Kevin MacMahill de la Policía de Las Vegas confirmó que la persona fallecida se encontraba dentro del vehículo al momento del estallido, por lo que murió en el acto. Por el momento no precisaron su identidad.