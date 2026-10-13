Horror de Six Flags: murió un hombre en una montaña rusa y cerraron juegos en todo EEUU

La víctima fue identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien cayó de la atracción e impactó contra otros visitantes antes de morir. La compañía dispuso la suspensión preventiva de nueve juegos mecánicos distribuidos en seis parques del país.

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas durante un incidente en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia , ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos . Según los primeros testimonios, la víctima cayó de su asiento mientras recorría una montaña rusa. Tras lo ocurrido, la empresa decidió suspender temporalmente nueve atracciones similares en seis parques del país , mientras las autoridades investigan qué provocó el accidente.

El episodio ocurrió el lunes en el complejo ubicado en la localidad de Austell, en el estado de Georgia. Aunque todavía no se confirmó oficialmente qué juego estuvo involucrado, medios locales señalaron que podría tratarse de Goliath , una montaña rusa inaugurada en 2006 que alcanza los 113 kilómetros por hora y llega a una altura de 61 metros .

Algunos visitantes presenciaron el momento del accidente. Logan Conner, que viajaba en la misma atracción junto con su prometida, contó a medios locales: “El hombre empezó a elevarse en el aire, de costado. Nuestras miradas se cruzaron directamente” .

Después del accidente, Six Flags decidió suspender temporalmente el funcionamiento de nueve montañas rusas distribuidas en seis de sus parques. La medida se tomó como precaución mientras avanza la investigación . Un representante de la compañía afirmó que los equipos de emergencia y las autoridades locales actuaron rápidamente y que la empresa está colaborando para esclarecer lo ocurrido.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente que involucró a un visitante de nuestro parque” , expresó el vocero. También señaló que la compañía está brindando apoyo a las personas afectadas, tanto visitantes como trabajadores.

La investigación quedó a cargo de detectives de la unidad de delitos graves de la Policía del condado de Cobb, que buscan determinar qué provocó el accidente. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas por las demás personas. Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado, confirmó que los familiares de la víctima ya fueron notificados.

Antecedentes de accidentes fatales en parques Six Flags de EEUU

El caso también volvió a poner el foco en la seguridad de las atracciones de los parques temáticos estadounidenses. De acuerdo con un registro elaborado por el estudio jurídico Doan Law Firm, especializado en accidentes de este tipo, sería al menos la séptima muerte ocurrida en Six Flags Over Georgia. Uno de los antecedentes se remonta a 2006, cuando un hombre falleció después de subir a la misma montaña rusa, en un episodio que habría estado relacionado con un problema cardíaco.

La tragedia ocurrió, además, pocas semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en California, anunciara el retiro definitivo de la montaña rusa X2, tras una serie de demandas en las que visitantes denunciaron haber sufrido lesiones cerebrales graves. El parque también había llegado a un acuerdo judicial con la familia de un joven de 22 años que murió en 2022 luego de utilizar esa atracción.