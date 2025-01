Nicolás Maduro anunció la captura de siete extranjeros más, entre ellos dos estadounidenses "de altísimo nivel"

En medio de las presiones internacionales rumbo al 10 de enero y a la detención de otros ciudadanos extranjeros, Maduro destacó: “Siete capturamos hoy. Y como decimos en Venezuela, los operativos continúan y el rancho ardiendo. Vamos por todo, vamos por ello porque Venezuela se respeta. Tenemos que asegurar la patria. Hombres y mujeres de esta Venezuela del siglo XXI”.

Crece la tensión en Venezuela: Maduro tildó a los opositores de "fascistas, imperialistas"

Mientras el opositor Edmundo González Urrutia se prepara para regresar al país tras su exilio en España y junta apoyo internacional (se reunió con Javier Milei y Joe Biden) con el objetivo de asumir la presidencia este viernes, Maduro advirtió que no dará marcha atrás y se mantendrá en el poder. Aseguró que está dispuesto a dar su vida por Venezuela: “Fascistas, imperialistas, no se equivoquen conmigo, no se vuelvan a equivocar conmigo”.

“No se equivoquen con el pueblo de Venezuela que estamos resueltos y decididos a vencer. A preservar la paz, la independencia nacional. A defender los derechos del pueblo, con nuestra propia vida si es necesario entregarla. Porque viva la patria y crezca la patria”, indicó frente a la audiencia presente en el acto oficialista.

Si bien los organismos oficiales de Venezuela proclamaron a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, aún no presentaron las actas electorales en medio de fuertes denuncias de fraude por parte de la oposición, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales. En este contexto, el González Urrutia, el rival del oficialismo en los comicios, ratificó que él fue el vencedor de las pasadas elecciones con más del 60% de los votos. De este modo, anticipó que volverá a su país para asumir al frente del Poder Ejecutivo, por lo que se espera días de fuerte tensión en Venezuela.

La líder opositora, María Corina Machado, anunció este martes que también regresará al país y formará parte de la manifestación convocada para este jueves.