Pedro Sánchez respondió a los insultos de Javier Milei en la televisión española: "Vino aquí a dar lecciones"

El presidente del Gobierno español cuestionó al mandatario argentino después de que lo calificara de “impresentable dictador”, “delincuente” y “ladrón” durante su visita a Madrid. También contrastó la evolución del salario mínimo en ambos países.

Pedro Sánchez respondió a los insultos de Milei en La Revuelta: "Vino aquí a dar lecciones".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , respondió este jueves a los insultos de Javier Milei durante su visita al programa La Revuelta , conducido por David Broncano. Después de que el mandatario argentino lo calificara de “ impresentable dictador ”, “ delincuente ” y “ ladrón ” durante su paso por Madrid, el líder socialista cuestionó que viajara al país europeo para criticar su gestión.

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“ Vino aquí a dar lecciones ”, señaló Sánchez, quien también apuntó contra la política salarial del Gobierno argentino. “Viene un tipo que ha bajado el 40% el salario mínimo interprofesional a decirle a este país que lo ha subido un 66%”, afirmó durante la entrevista, en referencia a la evolución del salario mínimo en ambos países.

La conversación tuvo lugar un día después de que Milei lanzara sus críticas contra Sánchez en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid. Allí, el Presidente argentino cuestionó al mandatario español por su orientación política y pidió que los socialistas fueran expulsados del poder “a patadas” en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Durante la entrevista, Broncano le preguntó a Sánchez por los ataques del mandatario argentino. El presidente español respondió con ironía y cuestionó que un jefe de Estado extranjero viajara a España para insultar al titular del Gobierno.

“Si insultan, allá ellos. Se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones ”, sostuvo Sánchez, en referencia a las críticas que recibe de dirigentes identificados con la derecha y la extrema derecha.

PEDRO SÁNCHEZ HABLÓ DE LOS DICHOS DE JAVIER MILEI EN LA REVUELTA. pic.twitter.com/Vx6chJDT49 — Real Time (@RealTimeRating) October 22, 2026

El cruce también tuvo un componente económico. Sánchez defendió el aumento del salario mínimo en España y lo contrapuso con la reducción que atribuyó a la gestión de Milei en Argentina.

La visita del Presidente argentino se produjo en plena precampaña electoral española, con Milei expresando su respaldo a referentes de la derecha local, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Qué dijo Milei sobre Pedro Sánchez en España

Milei cuestionó al presidente español durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. En su discurso, vinculó al socialismo español con la situación económica de España y el kirchnerismo con la crisis argentina.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó.

Además, el mandatario argentino sostuvo que no tenía previsto reunirse con Sánchez durante su visita y lo calificó de “delincuente ladrón”. También acusó al Gobierno español de fomentar la inmigración por motivos electorales.

Las declaraciones profundizaron el enfrentamiento entre ambos presidentes, que mantienen diferencias políticas desde hace tiempo y no concretaron una reunión bilateral durante los viajes de Milei a España.