El PP llega primero en la mayoría de las encuestas, pero los pactos serán decisivos. La vivienda y la inmigración marcaron la campaña.

Pedro Sánchez busca continuar al frente del Gobierno, mientras Alberto Núñez Feijóo intenta reunir una mayoría que le permita llegar a La Moncloa.

España celebrará este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas , con Pedro Sánchez en busca de continuar al frente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo ante una nueva oportunidad de llegar a La Moncloa. El líder del Partido Popular (PP) encabeza la mayoría de los sondeos, aunque podría necesitar el respaldo de Vox, la fuerza de extrema derecha de Santiago Abascal , para reunir los apoyos necesarios.

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Más de 38,6 millones de ciudadanos están convocados a votar para renovar el Congreso de los Diputados y los senadores de elección directa. La jornada llega después de una campaña atravesada por las dificultades de acceso a la vivienda, la inmigración y los cruces entre los principales candidatos.

La disputa no terminará necesariamente con el recuento: ser el partido más votado no garantiza formar Gobierno . El resultado también determinará qué alianzas son posibles en el Congreso, donde la mayoría absoluta se alcanza con 176 de las 350 bancas .

Pedro Sánchez , presidente del Gobierno desde 2018, vuelve a competir por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . Defiende su gestión económica y presenta la elección como una disputa entre la continuidad de un Ejecutivo progresista y una alternativa del PP respaldada por Vox.

Enfrente, Alberto Núñez Feijóo intenta convertir una eventual victoria electoral en una mayoría parlamentaria. El antecedente de 2023 pesa en esa estrategia: el PP ganó aquellos comicios, pero su candidato no reunió los votos necesarios para ser investido.

Pedro Sánchez busca continuar al frente del Gobierno y reunir los apoyos necesarios para una nueva investidura.

Alberto Núñez Feijóo llega primero en la mayoría de los sondeos y podría necesitar a Vox para formar Gobierno.

Santiago Abascal, al frente de Vox y cercano al presidente argentino Javier Milei, busca ampliar su representación y condicionar la orientación de un eventual gobierno de derecha.

Javier Milei y Santiago Abascal mantienen una estrecha afinidad política, en la previa de unas elecciones clave para el futuro de España.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, encabeza el Frente Amplio, que reúne a Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comunes. Irene Montero compite por Podemos, que mantiene una candidatura separada en buena parte del territorio.

BBC

Qué dicen las encuestas y por qué los pactos serán decisivos

Los últimos sondeos privados ubican al PP como primera fuerza, seguido por el PSOE y Vox, y en su mayoría proyectan que las dos formaciones de derecha podrían superar juntas el umbral de la mayoría absoluta.

Sin embargo, las mediciones no ofrecen un escenario uniforme. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se diferencia de las consultoras privadas: su encuesta preelectoral coloca primero al PSOE y deja a PP y Vox por debajo de los 176 diputados, incluso en el extremo superior de sus estimaciones.

Por eso, además de la distancia entre Sánchez y Feijóo, habrá que observar cuántos escaños consigue cada bloque y qué respaldo pueden aportar los partidos regionalistas e independentistas. Su peso puede resultar determinante si ninguna de las principales alianzas alcanza una mayoría propia.

La vivienda y la inmigración, en el centro de la campaña

El acceso a la vivienda fue uno de los principales ejes de la discusión electoral. El PSOE propone ampliar la oferta pública y proteger a los inquilinos vulnerables, mientras que el PP plantea impulsar la construcción y derogar la actual Ley de Vivienda. Vox también apuesta a cambios urbanísticos y beneficios fiscales, con prioridad para los ciudadanos españoles.

En materia migratoria, los socialistas defienden ampliar las vías legales de residencia y trabajo y reforzar la integración. El PP y Vox proponen mayores restricciones, aunque con diferencias en el alcance de sus medidas.

La tensión también se trasladó al último debate televisado. El comentario “y usted, calladita”, que Feijóo dirigió a Colau, provocó cuestionamientos de la candidata y de Sánchez, que lo consideraron una expresión machista. El episodio dominó parte del cierre de campaña.

A qué hora se vota y cómo se define el próximo Gobierno

Los colegios electorales abrirán de 9 a 20, hora local. En la España peninsular, ese horario equivale a las 5 y las 16 de la Argentina. En Canarias, por la diferencia horaria, el cierre llegará una hora más tarde.

Los ciudadanos eligen representantes parlamentarios y la Presidencia del Gobierno se define después, mediante una votación de investidura en el Congreso.

El candidato propuesto necesita mayoría absoluta en la primera votación. Si no la consigue, puede someterse a una segunda instancia 48 horas después, en la que alcanza con obtener más votos a favor que en contra. Si pasan dos meses desde la primera votación sin que ningún aspirante logre la confianza de la Cámara, corresponde convocar nuevas elecciones.